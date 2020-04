COLAO ? MERAVIGLIAO !

“Ma allora noi cosa ci stiamo a fare?”. E’ questa la fondamentale domanda che si sono posti i membri di quella che doveva essere la task force per la Fase 2 del coronavirus, già declassata a semplice e mesto Comitato.

17 persone, tutte Eccellenze secondo Giuseppi, che avrebbero dovuto essere solo 7, secondo quanto si dice avrebbe voluto Mattarella, e che invece sono più che raddoppiate per diluirne il ruolo. Tutti intorno a Colao, presentato al Paese tra squilli di fanfare come il nuovo “Sono Wolf, risolvo Problemi”. Però a quanto pare il Colao Meravigliao i problemi li deve risolvere da Londra, dove vive, perché se rientra rischia di finire in quarantena. E così diversi altri, sparsi per il mondo, che l’Italia la guardano da anni o da sempre molto da lontano.

Alla prima web-riunione hanno discusso per tre ore della propria immunità penale. Questione essenziale per il paese. Poi hanno discusso del vincolo di assoluta riservatezza che tutti e 18 dovranno osservare. Scudati e secretati.

Ieri dovevano riunirsi in videoconferenza ma hanno rinviato ad oggi. Sparpagliati per il mondo devono anche conciliare i vari fusi orari. E mentre rinviavano, ti arriva il governatore della Lombardia che vuole riaprire il 4 maggio. “Ma allora noi cosa ci stiamo a fare?”, fanno sapere alla faccia della riservatezza i membri della Corazzata Colao.

Ma non basta. All’improvviso si accorgono che sono ben in 18, esperti di questo e di quell’altro, ma incredibilmente manca un esperto di turismo, forse il settore più colpito in assoluto. Problema forse risolvibile prontamente grazie all’umile Enrico Giovannini. Lui è stato solo Chief Statistician e Director of the Statistics Directorate dell’Ocse, Presidente della Conferenza degli Statistici Europei, membro del Consiglio dell’Istituto Statistico Internazionale , dell’Advisory Board per il rapporto sullo Sviluppo Umano dell’Onu, del Partnership Group del Comitato Statistico Europeo, Presidente del Board del Progetto internazionale della Banca Mondiale per la misura delle parità dei poteri d’acquisto, advisor del Commissario europeo all’Ambiente, membro del Board del Canadian Index of Well-being e del Board dell’iniziativa sul benessere del Regno Unito, membro onorario dell’Associazione Italiana degli Studi sulla Qualità della Vita e indimenticabile tutor di Greta Thumberg nel suo tour romano di qualche mese fa. Ma, soprattutto, presidente della Commissione per la redazione della Relazione sull’economia non osservata. E se nessuno osserva il turismo, ecco che c’è lui, il presidente dei non osservati, promosso sul campo “delegato ad adiuvandum, pro tempore, per il turismo”. Insieme a Colao-Wolf anche lui potrà ben dire “Sono Giovannini, risolvo problemi”.

Ma se i curricula confermano, i malumori continuano. “Ma allora noi cosa ci stiamo a fare?” se le direttive per la ripartenza della pubblica amministrazione sono già state emanate dal competente ministero? La domanda rimbalza lungo lo Stivale: “Che ci stanno a fare, se c’è già il governo?”.

La situazione rischia di implodere. Il Paese è preoccupato. E allora, come sempre nei momenti difficili, interviene deciso Nicola Zingaretti: “È importante che la commissione Colao abbia un ruolo centrale e fattivo”, mette nero su bianco il segretario del Pd nel suo blog sull’Huffington Post.

Un esponente di spicco del Pd però lo fa sapere: “Se continua così, finirà che si tira indietro”.

E mentre la brigata Colao si interroga: “Siamo immuni o non siamo immuni penalmente? A che ora possiamo riunirci? Come sono risolti i problemi di fuso orario? Chi risolve i problemi di connessione wifi? E come si permette la Lombardia?”, anche Giuseppi pare fuso come un orario.

La sentenza la pronuncia un esperto democristiano, il fu giovane PierFerdy Casini: “Qualcuno dovrà avvertire Conte e gli altri che, tra un mese, se vorranno uscire di casa, Draghi è la soluzione anche per loro. Non hanno ancora capito cosa sarà il paese tra un mese o due”.

Tempi duri per Giuseppi e il suo Colao meravigliao.