Michigan, disoccupati armati contro il lockdown

22 milioni di disoccupati negli Usa: distrutti i posti di lavoro creati da Trump. In migliaia protestano armati contro il lockdown in Michigan.

Negli Usa 4591 vittime in 24 ore.

3.786 nuovi casi in Italia: 525 vittime e 2.072 guariti. Record di tamponi: 61mila in un giorno.

Adottata una app per il tracciamento in Italia.

I presidenti di Lombardia, Veneto, Piemonte e Sicilia chiedono di riprendere dopo il 4 maggio. Il ministro Azzolina esclude la ripresa delle scuole.

Il governo svedese protesta contro la “disinformazione” che sulla Svezia sarebbe stata data dai giornali italiani.

Crolla del 51,8% la vendita di auto in Europa.

Gli ospedali russi sarebbero al limite.

Bolsonaro alla fine ha cacciato il ministro della Sanità Mandetta che si opponeva alla sua linea minimizzatrice. L’Argentina propone ai detentori di bond tre anni di non pagamento del capitale e un taglio del 62% degli interessi. L’Ecuador ammette morti non contati e fa salire le vittime nella provincia di Guayas a 6703. Il Perù annuncia che pensa di riprendere la crescita del Pil nella seconda metà dell’anno. Il presidente salvadoregno Bukele contestato perché rifiuta il divieto della Corte Suprema di effettuare “detenzioni arbitrarie” durante la emergenza. Il presidente cileno Piñera contestato perché mette in libertà detenuti. Il presidente uruguyano Lacalle Pou decolla nel gradimento per la sua gestione del virus. Cuba continua a mandare medici in giro, fino in Argentina.

Secondo Worldmeters, 2.185.744 casi di Coronavirus nel mondo, con 146.969 morti e 553.323 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 678.210, davanti ai 184.948 della Spagna, 168.941 dell’Italia, 165.027 della Francia, 138.135 della Germania, 103.093 del Regno Unito, 82.692 della Cina, 77.995 dell’Iran, 74.193 della Turchia, 34.809 del Belgio, 30.891 del Brasile, 30.106 del Canada, 29.214 dei Paesi Bassi, 27.938 della Russia, 26.732 della Svizzera, 18.841 del Portogallo, 14.508 dell’Austria, 13.495 dell’India, 13.271 dell’Irlanda, 12.856 di Israele, 12.540 della Svezia, 12.491 del Perù, 10.635 della Corea del Sud. Come vittime gli Usa con 34.641 precedono l’Italia con 22.170, la Spagna con 19.315, la Francia con 17.920, il Regno Unito con 13.729, l’Iran con 4869, il Belgio con 4857, la Cina con 4632 (per un aggiornamento contabile che ha ammesso a Wuhan 1290 morti prima no contabilizzati), la Germania con 4093, i Paesi Bassi con 3315, il Brasile con 1952, la Turchia con 1643, la Svezia con 1333, la Svizzera con 1281, il Canada con 1195.

In Polonia il parlamento boccia la proposta di divieto totale dell’aborto.