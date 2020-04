Ursula Von der Leyen: la Ue chiede scusa all’Italia

“E’ vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento.” Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo.

La Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio.

L’Fmi prevede che in Italia nel 2020 il debito arriverà al 155% del Pil.

Trump dice che si è superato il picco e che si può ripartire a maggio.

Putin tossisce in conferenza stampa, mentre il Coronavirus dilaga in Russia.

A Wuhan chiude l’ospedale costruito in 10 giorni.

Dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Washington Post aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.

Secondo Worldmeters, 2.088.642 casi di Coronavirus nel mondo, con 134.754 morti e 515.982 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 644.348, davanti ai 180.659 della Spagna, 165.155 dell’Italia, 147.863 della Francia, 134.753 della Francia, 98.476 del Regno Unito, 82.341 della Cina, 76.389 dell’Iran, 69.392 della Turchia, 33.573 del Belgio, 28.912 del Brasile, 28.379 del Canada, 28.153 dei Paesi Bassi, 27.938 della Russia, 26.336 della Svizzera, 18.091 del Portogallo, 14.370 dell’Austria, 12.591 di Israele, 12.547 dell’Irlanda, 12.456 dell’India, 11.927 della Svezia, 11.475 del Perù, 10.613 della Corea del Sud,. Come vittime gli Usa con 28.554 precedono l’Italia con 21.645, la Spagna con 18.812, la Francia con 17.167, il Regno Unito con 12.868, l’Iran con 4777, il Belgio con 4440, la Germania con 3804, la Cina con 3342, i Paesi Bassi con 3134, il Brasile con 1760, la Turchia con 1518, la Svizzera con 1239, la Svezia con 1203, il Canada con 1010.

A mezzanotte è scaduto il mandato esplorativo che il presidente israeliano Reuven Rivlin aveva dato a Benny Gantz per trovare un accordo con il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu per formare un governo di unità nazionale.

Con una affluenza record del 65%, le elezioni tenute lo stesso malgrado il Coronavirus in Corea del Sud si risolvono in una convincente vittoria per il presidente uscente Moon Jae-In, che vince quello che veniva considerato da più parti come un referendum personale sulla sua gestione della crisi. La maggioranza viene ottenuta dal Partito Democratico, del quale Moon è il principale esponente, e dai suoi alleati del Partito della Piattaforma, che ottengono una maggioranza che dai primi exit poll, resi noti dalla televisione pubblica sudcoreana KBS, dovrebbe oscillare tra i 155 e i 180 seggi, senza problemi nel cercare dunque ulteriori appoggi per governare. Le elezioni in Corea del Sud erano considerate alla vigilia un importantissimo appuntamento di politica internazionale trattandosi della prima tornata elettorale in un Paese di grandi dimensioni in tempi di pandemia da Covid-19, dunque considerato anche un banco di prova come giudizio dei cittadini sull’operato del governo nell’emergenza. La principale forza d’opposizione, Il Partito del Futuro Unito e l’alleato Partito del Futuro della Corea, arriverebbe a 107-130 seggi.