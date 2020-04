Carlo Bonomi designato presidente di Confindustria

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria: “è una sfida tremenda”.

Fontana: “Far ripartire la vita ma con garanzie per la salute dei cittadini”.

Per Salvini “le scuse della Von der Leyen non bastano”.

La Catalogna decide di cambiare la contabilizzazione dei decessi per Coronavirus, che potrebbero così raddoppiare.

Luis Sepúlveda muore di Coronavirus a Oviedo.

Denuncia di Asia News: in base a una direttiva governativa del governo cinese, tutti gli studi sul Covid-19 dovranno essere vagliati dalle autorità centrali. Il governo sta tentando di controllare quanto si dice sull’epidemia e far passare l’idea che essa non ha avuto origine in Cina. I medici di Wuhan sono stati i primi a essere imbavagliati.

In almeno 12 Stati del Brasile, indios di varie etnie hanno chiuso l’accesso alle loro terre da soli per cercare di impedire l’arrivo del nuovo coronavirus: lo rende noto il portale di notizie Uol, sottolineando che coloro che vivono nei villaggi sono più vulnerabili alle epidemie virali e temono che i casi di Covid-19 si diffondano nei loro territori.

Trump minaccia di sospendere il Congresso per realizzare nomine senza l’approvazione del Senato.

Il governo argentino presenta una proposta di ristrutturazione del debito che chiede un taglio del 60% su capitale e interessi.

Il dissidente politico curdo Mostafa Salimi è stato giustiziato per impiccagione in Iran. L’esecuzione nella prigione della città di Saqqez, da dove il condannato era evaso il 27 marzo scorso. Dieci giorni dopo era stato catturato nel Kurdistan iracheno e consegnato alle autorità di Teheran