VOGLIONO PROCESSARE LA LOMBARDIA

L’aria è chiara fin dalla prima pagina dei giornaloni , dalla terza riga degli edtoriali melliflui, dai primi sorrisi sbilenchi della nomenklatura Tv.

Vogliono processare e linciare la Lombardia.

Ai loro occhi e per le loro mani bucate c’è una Regione che ha il torto – pur essendo la più vittima , la più economicamente piegata – di avere reagito lavorando, di aver tiranto su un ospedale dal nulla, di avere anticipato i soldi di quella cassa integrazione che ancora oggi non si sa se, quali e quanti italiani vedranno.

No , nessuno qui vuole dire che in Lombardia non ci siano stati come ovunque sbagli, errori, incertezze. Ma questa che si respira è un’aria fetida, pestilenziale, soffiata da Guru e Soliti Noti.

Confortati da istituzioni latitanti – un Presidente della Repubblica e un Presidente del Consiglio che da 74 giorni di emergenza e con più di 10.000 morti in Lombardia riescono ad andare ovunque , salvo che mettere piede in un solo comune, un solo ospedale , un solo luogo di quella regione – ecco arrivare lo stuolo de Sommi Dottori Inquisitori.

Ecco il Saviano di giornata che ti sputtana su Le Monde , ecco i magistrati d’assalto che distribuiscono i loro vaccini ed elisir di lunga vita , ecco tutti i Dotti Soloni a fare le bucce sulle mascherine e le quarantene – loro che solo due mesi or sono associavano le parole mascherina e quarantena a Mussolini e alla Marcia su Roma , ecco i Pennivendoli de Noantri a caccia di scoop che fingono di non sapere che non solo in Lombardia ma in ogni regione d’Europa e d’America le case di riposo per anziani sono in questi mesi di pandemia vere e proprie bombe del contagio.

E allora avanti : processate, inquisite, interrogate , arrestate. Anche se c’è un’altra sensazione, abbastanza netta, che a lorsignori forse sfugge . Questa volta, credo, non hanno ben capito con cosa stiano giocando. E dire che basterebbe un po’ di rilettura della storia, dalla Peste di Giustiniano in poi. Perchè le epidemie non sono come le guerre. La guerra produce un rumore che sovrasta e attutisce ogni ingiustizia, ogni privilegio, ogni disuguaglianza. Il cannone assorda e la polvere acceca. Ma l’epidemia no: ogni persona , tanto più se colpita dal dolore, scorge tutto, capisce meglio, giudica. E’ per questo che le epidemie hanno cambiato la storia più delle guerre. Processate, processate la Lombardia. Accomodatevi.

Giovanni Negri