Trump ordina stop ai fondi Usa per l’Oms: “Ha insabbiato la diffusione del virus”

Trump ordina stop ai fondi Usa per l’Oms: “Ha insabbiato la diffusione del virus”. “I suoi errori sono costati vite umane”. La ritorsione era nell’aria da tempo, dopo che si erano moltiplicate le tensioni. Trump ha accusato l’Oms di averlo attaccato quando aveva deciso un divieto sugli ingressi di viaggiatori dalla Cina, e di accettare come buone cifre truccate fornite dalla stessa Cina e da altri Paesi. Anche la stampa anti-Trump concorda sul fatto che l’Oms ha sbagliato nell’aspettare un mese a dichiarare la pandemia, mentre il suo direttore generale andava a Pechino a omaggiare Xi Jinping, anche se ci sono perplessità sull’opportunità di tagliare i 400-500 milioni di dollari di finanziamento Usa proprio adesso.

Sulle morti per Coronavirus al Pio Albergo Trivulzio, perquisizioni della Guardia di Finanza e indagine per “omicidio colposo”.

Sala contro Gallera: “mi dissocio da retorica del milanese indisciplinato, non è così. Il 95% di chi circola è in regola, se non va bene cambiate l’ordinanza”.

Da lunedì i presiti fino a 25.000 euro alle imprese.

Per Matteo Salvini il Mes “non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo. Se uno chiede mille miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni”. Il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio sull’opposizione del M5s: “accettare il Mes mette in discussione Conte? Non si mette in discussione nulla, il 99% degli italiani capisce che se non ci sono condizioni capestro il nostro paese deve usare tutte le risorse necessarie: se ci vengono prestati senza interessi dei miliardi perchè non dobbiamo usarli?”. “È un successo aver ottenuto il Mes senza condizionalità, il governo deciderà ma non può dire di non averne bisogno e poi non finanziare alcune cose perché non ci sono le risorse. Non buttiamo a mare la disponibilità di miliardi per la sanità pubblica”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “ha ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT, esercitati rispettivamente dalla società dalla società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l., a seguito della programmazione del format ‘Il cerca salute’ e dello speciale ‘Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus’ in relazione al ‘metodo Life 120’ di Adriano Panzironi”. Nel mirino dell’Agcom, in particolare, “la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell’erroneo convincimento che lo stesso virus possa essere trattato o prevenuto con misure non terapeutiche, ma alimentari o di mera integrazione”.

L’Fmi prevede una crisi globale per il Coronavirus.

Secondo Worldmeters, 2.004.383 casi di Coronavirus nel mondo, con 126.811 morti e 485.303 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 614.206, davanti ai 174.060 della Spagna, 162.488 dell’Italia, 143.303 della Francia, 132.210 della Francia, 93.873 del Regno Unito, 82.295 della Cina, 74.877 dell’Iran, 65.111 della Turchia, 31.119 del Belgio, 27.419 dei Paesi Bassi, 27.063 del Canada, 25.936 della Svizzera, 25.684 del Brasile, 24.490 della Russia, 17.448 del Portogallo, 14.265 dell’Austria, 12.200 di Israele, 11.555 dell’India, 11.479 dell’Irlanda, 11.445 della Svezia, 10.591 della Corea del Sud, 10.303 del Perù. Come vittime gli Usa con 26.064 precedono l’Italia con 21.067, la Spagna con 18.256, la Francia con 15.729, il Regno Unito con 12.107, l’Iran con 4683, il Belgio con 4157, la Germania con 3945, la Cina con 3342, i Paesi Bassi con 2945, il Brasile con 1552, la Turchia con 1403, la Svizzera con 1174.

Anche Obama si schiera con Biden.

Haftar lancia razzi su Tripoli.