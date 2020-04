VIA, VIA, VIA. VIA LA LOMBARDIA

In Lombardia sono passati 74 giorni e sono trapassati oltre 10.000 morti da quel 31 Gennaio 2020, quando il governo Conte stabilì lo Stato di Emergenza nazionale.

Abbiamo rispettosamente atteso che passassero tutte le scadenze possibili. Le feste, gli obblighi istituzionali, la Santa Pasqua.Ora ci sembra giusto dirlo ad alta voce.

Che nè il Presidente della Repubblica nè il Presidente del Consiglio abbiano avvertito , in questi 74 giorni e mentre decedevano 10.000 cittadini, l’esigenza di recarsi fisicamente – neppure una volta e neppure per qualche minuto – nella Lombardia che ha patito e sta patendo cò che tutti conosciamo, è semplicemente inqualificabile.

Eppure il Presidente della Repubblica, quando ha voluto, il tempo lo ha trovato. Ha trovato lodevolmente il tempo di partecipare all’ inaugurazione dell’anno accademico a Teramo, il 10 Febbraio scorso . Ha trovato il tempo di visitare la scuola “cinese” di Roma, per lanciare un mònito contro il rischio di discriminazione verso la comunità cinese, accadeva il 6 Febbraio. Pochi giorni dopo ha personalmente voluto presenziare al Concerto per l’amicizia italo-cinese , da lui organizzato al Quirinale e teletrasmesso nelle nostre case dalla Rai, all’uopo mobilitata. Non poteva poi certo mancare – il Presidente – alla Celebrazione Eucaristica “officiata dal Santo a Padre” a Bari, il 23 Febbraio, in un tripudio di 50.000 fedeli celebrato contro il parere di virologi ed esperti.

Intanto centinaia di lombardi finivano in ospedale, in terapia intensiva. Città e territori cominciavano a trasformarsi in ghetti blindati, in lazzareti dove imperava solo la paura. Un conforto ai sindaci? Una presenza fra i medici, gli infermieri, la polizia o i vigili urbani ? No.

Il 27 Febbraio il Presidente visita Napoli, in occasione del vertice italo-francese e presenzia alla cena ufficiale. ll 29 Febbraio è meritoriamente a Sant Anna di Stazzema per il cinquantesimo anniversario della medaglia d’oro al valor militare del Comune. Il 3 Marzo inaugura a Roma la mostra di Raffaello Sanzio. Il 10 Aprile ricorda la nascita dell’ esponente del Pci Nilde Jotti. L’ 11 aprile ricorda l’esponente della Dc Emilio Colombo. Di andare in Lombardia, in una scuola di Cremona o al Comune di Codogno o in un ospedale di Milano, invece non si ricorda.

Nè se ne ricorda il premier Giuseppe Conte , del tutto fisicamente latitante da ogni lembo di Lombardia. Anche se molto attivo nel dotare Palazzo Chigi , sin da Febbraio, di ogni ben di Dio utile alla sicurezza: mascherine, guanti, bombole ad ossigeno del tutto introvabili in Italia. A cominciare ovviamente dalla mai visitata Lombardia, durante 74 giorni lunghi come i cadaveri di diecimila morti.

Un comportamento istituzionale normale, dirà qualcuno. Vedete voi. Il 26 Marzo Re Felipe IV di Spagna visita l’ospedale da campo di Madrid . Macron visita il 27 Febbraio l’ ospedale della Pitié Salpetriere, dove è morto il primo francese per Coronavirus, e il 26 Marzo è all’ ospedale da campo di Mulhouse. Trump il 7 Marzo è ad Atlanta al Centers for Disease Control and Prevention, il 30 marzo accoglie in una New York infestata dal virus l’ex petroliera Usns Comfort trasformata in nave ospedale con mille post letto. Boris Johnson, prima di cadere egli stesso in malattia, visita svariate strutture ospedaliere , così come i premier o i più alti rappresentanti di praticamente tutti gli stati occidentali.

E’ necessario un commento a tutto ciò ? No, ognuno farà quelli che sceglie e preferisce . Per noi sono fatti – o meglio non fatti – che dopo 74 giorni e 10.000 morti preferiamo non qualificare. Inqualificabili, appunto.