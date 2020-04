Dopo 20.000 morti e sull’orlo di un tracollo economico che travolgerà il potere d’acquisto della maggioranza degli italiani senza che nè lo Stato nè la Ue abbiano messo loro in tasca un euro, l’alternativa non è fra questo e un altro esecutivo ma fra il disastro ormai imminente e un nuovo governo per la ricostruzione. Io non sono nessuno e non ho titolo per proporre alcunchè, ma è come cittadino di questa Repubblica che penso di avere in questo momento più che il diritto il dovere di ragionare.

Chi mi conosce sa quanto io sia ostile ai governi non eletti o tecnici o “del presidente” o “di unità nazionale”. Nell’ Italia di oggi, nel Paese che rischia di restare con le saracinesche chiuse – prima dall’epidemia del virus e poi dall’ancora più grave epidemia dei fallimenti, delle bancarotte, della violenza sociale – quello che ora è indispensabile è un Governo consapevole di quanto la salvezza e la ricostruzione si giochino su un fazzoletto di settimane e di mesi, per raggiungere un unico obiettivo prima che sia troppo tardi: raggranellare in Italia e sui mercati internazionali i 500 miliardi senza i quali nulla sarà possibile.

E’ probabile, per me è certo che questo obiettivo sia raggiungibile solo attraverso l’emissione di titoli pubblici italiani a lunghissima scadenza, esenti – per dirla con Quintino Sella – da ogni imposta presente e futura, e solo attraverso accordi economici e commerciali con i partner internazionali disponibili a intavolare negoziati all’insegna della trasparenza e della verità, così come trasparente e veritiera fu la missione di De Gasperi nel 1946. L’Italia credo possa essere ricostruita solo con la straordinaria fiducia degli italiani in loro stessi, capace di far loro comprare titoli pubblici per la ricostruzione, e solo con nuovi trattati economici, finanziari, commerciali internazionali.

La pizza, recita un antico detto, si fa con ciò che c’è. Non con ciò che non c’è e si sogna. La pizza dei desideri è sempre importante nella vita: ma non è quella che si mangia. I primi elementi per fare il Governo di Ricostruzione a me paiono allora tre : Draghi, la Lega, il Pd. Draghi perchè è Draghi l’italiano che può prendere un aereo con maggiori possibilità di essere ascoltato a Washington, a Londra, a Tokyo, a Pechino, a Dubai, a Berlino (Sì: se bisogna come bisogna trattare con Berlino, per favore non si perda più tempo passando per Bruxelles, si risparmino le recite e si prenda direttamente il volo per Berlino). Draghi, inoltre, perchè è il suo il volto più credibile agli occhi degli italiani per proporre e mandare in porto un’operazione finanziaria fondata su titoli pubblici e affidata al portafoglio di questo nostro popolo.

Il suo governo, governo pienamente politico e con un unico obiettivo politico, non sarebbe tuttavia nulla senza la Lega e il Pd. Intanto perchè al Governo va assicurata una maggioranza solida . E poi perchè questa maggioranza e l’obiettivo che il governo persegue non possono essere raggiunti senza la Lega e senza il Pd. La Lega è il primo partito d’Italia, non può esserci Ricostruzione senza il suo concorso, nè si può ricostruire l’Italia senza o contro il Nord e il suo patrimonio economico, commerciale , industriale. ll Pd è ciò che oggi c’è a Sinistra, ed è piaccia o dispiaccia (a me dispiace ma non è questo il punto) il riferimento di corpi intermedi, di pezzi di amministrazione pubblica, di organizzazioni sindacali. Vale anche per il Pd analogo ragionamento : non può esserci Ricostruzione senza il suo concorso. Un concorso – quello della Lega, del Pd e delle altre forze che spontaneamente vorranno sorreggere il governo (da Fratelli d’Italia ai 5 Stelle, se lo vorranno) – fatto non solo di appoggio parlamentare ma anche di incarichi di governo affidati ai loro leader. Quanto più non è un politico tradizionale Draghi, tanto più devono essere tutti e pienamente politici coloro ai quali affidare i ministeri.

Ecco, questo è il mio poco romantico sogno in questa strana Pasqua che ricorderemo per sempre , sperando in Pasque migliori. Un governo per salvare e iniziare a ricostruire in un biennio, sino al 2023 . Un governo che colga anche l’occasione per sburocratizzare, delegificare, semplificare, far funzionare come non mai gli apparati pubblici, con le buone maniere ma se necessario anche con poteri di licenziamento. E poi, in un’ Italia almeno salvata, consegnare subito la parola alle urne. Un sogno, certo. Ma confesso che ogni alternativa – a cominciare dal governo in carica – a me pare solo un incubo.

Giovanni Negri