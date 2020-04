In Norvegia riaprono le scuole, in Austria riaprono i negozi

Macron annuncia che le scuole riaprono dall’11 maggio.

In Spagna riaprono le attività non essenziali.

Boris Johnson dice di aver “visto in faccia la morte”.

Putin ammette: “la situazione in Russia peggiora”.

Col Coronavirus Amazon assume 75.000 persone, ma Walt Disney ne licenzia 43.000.

Scontro tra Palazzo Chigi e Mentana per la dichiarazione secondo cui se si fosse saputo dell’attacco a Salvini e alla Meloni La7 non avrebbe trasmesso l’intervento di Conte. Secondo il comunicato dell’Ufficio Stampa di Palazzo Chigi, i “direttori di tg sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes”. Mentana: “comunicato scomposto, non censuro nessuno, ma la tv non è una buca delle lettere”. “Noi non censuriamo. Qui la libertà è assoluta, ma non c’è la libertà di qualcuno di dire: ora va in onda quello che voglio io. La libertà è una cosa seria”.

Il bonus per gli autonomi salirà a 800 euro netti.

Gallera: “oltre 60.000 contagiati, tornano a salire i decessi”. In Lombardia più di 280 morti in un giorno.

Secondo Worldmeters, 1.926.235 casi di Coronavirus nel mondo, con 119.729 morti e 526.581 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 587.173, davanti ai 170.099 della Spagna, 159.516 dell’Italia, 136.779 della Francia, 130.072 della Francia, 88.621 del Regno Unito, 82.249 della Cina, 73.303 dell’Iran, 61.049 della Turchia, 30.589 del Belgio, 26.581 dei Paesi Bassi 25.688 della Svizzera, 25.680 del Canada, 23.723 del Brasile, 18.328 della Russia, 16.934 del Portogallo, 14.041 dell’Austria, 11.868 di Israele, 10.948 della Svezia, 10.647 dell’Irlanda, 10.564 della Corea del Sud, 10.541 dell’India. Come vittime gli Usa con 23.644 precedono l’Italia con 20.465, la Spagna con 17.756, la Francia con 14.967, il Regno Unito con 11.329, l’Iran con 4585, il Belgio con 3903, la Cina con 3341, la Germania con 3194, i Paesi Bassi con 2823, il Brasile con 1355, la Turchia con 1296, la Svizzera con 1138.

Sanders dà il suo appoggio a Biden.

Almeno 32 morti per un tornado al sud degli Usa.

In Libia la guerra civile continua e il generale Haftar ha perso il controllo di Sabrata e Sorman.

E la Corea del Nord ha lanciato altri sette missili.

Una avvocata di Assange dice di aver avuto da lui due figli concepiti nell’ambasciata ecuadoriana a Londra.