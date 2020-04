SALVINI SANTO SUBITO

Quando hai decretato uno stato di emergenza il 31 Gennaio e fino al 1° Marzo hai fatto Aperitivi ai Navigli. Quando hai promesso 400 miliardi all’Italia ma non sai dove trovarne neanche 10. Quando ti appare chiaro che l’amata UE ti ha dato una pacca sulla spalla ma non ti ha dato nè mai ti darà un solo euro, nè bond nè non bond. Quando la tua maggioranza propone all’ Italia attaccata dalla pandemia una bella patrimoniale. Quando insomma non sai che pesce pigliare e tutti rischiano di capire che il pesce d’aprile sei tu, allora non ti resta che fare quello: andare in tv e urlare Salvini Boiaaaaaaaaaaaaa. E poi dice che Salvini è inutile.

Giovanni Negri