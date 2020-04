L’ITALIA SI ARRENDE AL VIRUS E ALL’EUROPA: SI RIAPRE (O FORSE NO) RAGAZZI!

Qual è la vera ragione della drammatica e tragica “comunicazione” che in queste ore sta informando il paese di una presunta disponibilità finanziaria di centinaia di miliardi a favore di tutte le imprese in difficoltà, una liquidità reale che non c’è perché l’Europa non vuole ipotecando tramite il Mes (l’unico, non quello di Gualtieri, che è solo una finzione), un futuro di crescita che non ci sarà, una liquidità richiesta al sistema bancario che però non farà altro che scaricare il rischio oltre al lavoro?

Eppure, come avverte il Sole 24 ore, i prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, occorre ancora l’autorizzazione della Ue, l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l’aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia. Potranno servire alcuni giorni. Forse.

Cosa rimane, dunque, nel frattempo? La famigerata Comunicazione. L’essenza più essenza, lo spirito più divino, il contenuto più concreto e reale di questo governo: la Comunicazione.

Una comunicazione che si intercala su se stessa e che muta tra un minuto e l’altro cedendo il posto ad un altro tragico aspetto, la prossima riapertura, o forse no, del paese. Di fatto lo “spalancarsi” al virus, rischiando di passare alla fase 2, quella, che, per intenderci, prevede davvero l’immunità di gregge, contrastata con orrore e ripugnanza verso chi l’ha evocata.

Perché è proprio qua la chiave di questa tragicommedia. Nel mentre si annuncia un decreto “bazooka” (decisamente a salve) che dovrebbe consentire alle imprese, piccole e grandi, come ha sottolineato il premier, ma che, invece presuppone una distinzione di merito fondamentale, se è vero che possono accedere ad un ordinario credito bancario solo PMI che stiano “a posto con i conti” (un controsenso, ovviamente!), nello stesso tempo la famigerata “comunicazione” interviene per palesare una prossima riapertura di tutte le attività, salvo, poi, allungare ancora di qualche settimana, una sorta di fisarmonica che restringe ed allarga i giorni, emanando il tragico suono della perfetta incapacità. Pazienza se il virus continua imperterrito a girare a fare morti e contagiati, pazienza se le curve stiano sempre là, imperterrite, a dimostrare gli errori commessi da stato e regioni, da ministri vari e dall’incoscienza che pervade gli italiani, quasi come simbolo di assurda libertà e anarchia farlocca. Pazienza.

Di fronte alla nullità assoluta degli interventi economici e finanziari proposti, alla inesistenza di soldi veri, reali da parte dello stato, alla incapacità di contrastare con forza un’Europa che continua ad identificare l’Italia come una espressione geografica, l’unica cosa che La Comunicazione riesce a proporre è la prossima riapertura o forse no dell’Italia, effettiva ed unica soluzione che consentirebbe di bypassare in un sol colpo atroci dibattiti su impossibili aiuti alle imprese, alle partite Iva, procedure di prestiti e mutui ordinari, seppur “garantiti” da uno stato (pardon, da una Sace) la cui parola vale come quella di un truffatore matricolato e sul cui affidamento, neppure un bambino ci cascherebbe.

Giovanni Passariello