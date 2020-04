Ha speso dieci anni a educarci sulla Stampa, sul Corriere della Sera, a Che Tempo Che Fa, ai civili buoni sentimenti europeisti, e alla fine è sbottato in un “Rutte libero”, quale summa dell’evoluzione del suo pensiero.

È lui l’icona dei sopravvissuti che credono che la vera partita consista ancora nel confronto tra sovranisti ed europeisti, senza accorgersi che non c’è più lo stadio, non c’è il pubblico e le due squadre si sono mischiate le maglie.

Il premier olandese Rutte non è un sovranista ma è il leader del Partito Popolare per la Democrazia e la Libertà, che al parlamento europeo fa parte di Renew Europe, insieme ai deputati di Macron. Il suo ministro delle Finanze Wopke Hoekstra è del partito Appello Cristiano Democratico, che fa parte del Partito Popolare Europeo. Così come fa parte del PPE la cristiano democratica Angela Merkel che dice No agli eurobond e di cui gli olandesi sono il braccio armato. Così come è fiancheggiatore della Cdu il grande quotidiano conservatore tedesco Die Welt, che ieri ha fatto proprie la tesi di Beppe Grillo secondo cui in Italia i fondi europei finiscono alla mafia.

Gramellini continua a inventarsi una realtà e a teorizzare una partita che non esistono, concludendo un decennio di pensiero Unico, astratto, gentile e accogliente, con il Rutto di Rutte. Solo che Rutto-Rutte non è né Salvini, né Le Pen, né Orban, che non sono né in campo, né in panchina, né in tribuna. Lo scontro europeisti-sovranisti è tutto tra europeisti antisovranisti.

“É stato un ottimo primo tempo, naturalmente adesso dobbiamo vincere la partita al Consiglio europeo”, ha detto oggi il funzionario dell’Ue distaccato al ministero dell’Economia Roberto Gualtieri. Ma prima del secondo tempo ci sarà un intervallo bello lungo, a dimostrazione che ieri non si è raggiunto alcun accordo ma si è solo concordato un testo ambiguo, in modo che ognuno in patria potesse rivenderselo come vuole. Il Consiglio europeo si riunirà solo il 23 aprile. Non c’è fretta. Tanto, di soldi veri non ce ne sono.

Insomma, di fronte alla drammatica crisi provocata dal virus, dall’Eurogruppo è uscito nient’altro che un Rutto collettivo. Un Gramellino d’oro.