MI FIDO DI TE

Ha ragione l’Olanda, il cui parlamento non vuole gli eurobond perché poi quei lazzaroni di italiani utilizzerebbero la scusa del coronavirus per fare altre spese allegre e altro debito? Non sappiamo.

Hanno ragione gli italiani che rispondono che l’Olanda è uno Stato semi-canaglia, uno porto franco che fa evadere il fisco a tutta Europa e che sarebbe quindi ora di fare una patrimoniale per le multinazionali che portano la sede fiscale in Olanda, insegnando al premier Rutte cos’è la civile educazione? Non sappiamo.

Ha ragione Die Welt a spingere Angela Merkel a non cedere, perché la mafia sta aspettando i fondi Ue e quindi gli italiani devono essere controllati da Bruxelles? Non sappiamo.

Hanno ragione alcuni italiani quando dicono ai tedeschi che, vabbè, noi avremo la mafia che utilizza i fondi europei ma voi siete peggio che mafiosi perché avete lo scandalo della Deustche Bank che è peggio di quello di Lehman Brothers e siete dei raffinati criminali professionisti del computer invece che dei lestofanti estorsori del pizzo o dei mafiosi degli appalti e della droga? Non sappiamo.

Resta il fatto che questo virus sta facendo venire al pettine tanti nodi e soprattutto uno, che rende evidente come qualsiasi prosecuzione di questa Unione europea in questo modo non ha alcun senso. Perché se non esiste la fiducia minima per fare un accordo, quale che sia, non ha senso che ci sia un accordo di facciata, che al momento della verità diventa: tu mafioso, tu Stato canaglia, tu ladro, tu parassita.

Oltre all’impotenza manifesta dell’Ue che stiamo vedendo, c’è con ogni evidenza una crisi di fiducia reciproca, totale, assoluta. Nel momento più brutto del bisogno e della verità, sta emergendo un profilo dello scontro fatto non solo di pre-giudizi, ma anche di giudizi consolidati e diffusi, che pesano.

In momenti tragici come questo, non conta se hanno ragione loro a darci dei mafiosi o noi a dargli degli evasori fiscali incalliti. Non c’è proprio il tasso di fiducia minimo per poter fare qualcosa insieme, nel presente e nel futuro.

Non solo nell’Ue non c’è nessuna Unione, ma non c’è neppure il presupposto minimo dell’unirsi. I toni dello scontro di questi giorni e di queste ore fanno spavento, anche perché alcuni di essi sono istituzionali. Quelli provenienti da un grande giornale come Die Welt saranno pure dovuti all’esigenza di vendere, per cui “dagli all’italiano mafioso e terrone” va sempre bene, ma se ciò avviene è perché sanno che incontrano un sentimento largamente condiviso in Germania. Nel caso dell’Olanda, però, non siamo di fronte ad una sfiducia umorale mediatica, bensì a due mozioni parlamentari, chieste dal governo nel bel mezzo delle trattative all’Eurogruppo, che il premier Rutte e il suo ministro possono invocare come indirizzo per una posizione di estrema intransigenza da cui non possono derogare.

Per fare un’Unione, per quanto labile, è richiesto un quorum di fiducia. E con le notizie di oggi si formalizza che questo quorum minimo di fiducia non c’è.