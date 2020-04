Il parlamento olandese vota due mozioni contro il Coronabond

Conte: “allentare le regole di bilancio o è la fine dell’Europa”.

Lo Spiegel definisce “gretto e vigliacco” il no della Germania a Coronabond.

Il calendario della fase 2 prevede aperture scaglionate a partire dal 13 aprile.

Arrestato Antonello Ieffi per truffa sulle mascherine: aveva preso dallo Stato 15,8 milioni per il coronavirus di appalto per la fornitura di 24 milioni di mascherine.

La Norvegia riapre il 20 aprile, la Spagna allenta le restrizioni dal 26.

Secondo Worldmeters, 1.521.090 casi di Coronavirus nel mondo, con 88.656 morti e 331.354 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 435.160, davanti ai 148.220 della Spagna, 139.422 dell’Italia, 113.226 della Francia, 112.950 della Germania, 81.865 della Cina, 64.586 dell’Iran, 60.733 del Regno Unito, 38.226 della Turchia, 23.403 del Belgio 23.280 della Svizzera, 20.549 dei Paesi Bassi, 19.438 del Canada, 16.195 del Brasile, 13.141 del Portogallo 12.981 dell’Austria, 10.423 della Corea del Sud, 10.131 della Russia. Come vittime l’Italia con 17.669 precede gli Usa con 14.797 (con oltre 2000 morti in un giorno passano al secondo posto), la Spagna con 14.792, la Francia con 10.869, il Regno Unito con 7097, l’Iran con 3993, la Cina con 3335, la Germania con 2349, i Paesi Bassi con 2248, il Belgio con 2240.

Sanders si ritira.