LA DOMANDA CHE NON SI FA, LA RISPOSTA CHE NON C’E’

La domanda è questa: come è possibile? Perchè si riducono così? Dopo un mese di Virus, 50mila morti nel continente, una voragine economica in atto, non solo la UE non ha stanziato 1 (uno) euro per salvare vite umane e fronteggiare il disastro, ma ieri è successo di tutto e di più, e tutto in diretta. Merkel e Rutte hanno buttato fuori Sassoli dalla teleconferenza, i paesi latini hanno attaccato e fatto saltare la conferenza stampa di Zia Barbie Ursula, Olanda e Austria hanno speronato definitivamente i Bond, la Francia ha reclamato il suo Fondo ed è stata mandata a farsi fottere, la Germania continua a ripetere che lei solo MES e MES condizionato cioè Troika, l’ Italia ha fatto notare che mettere 36 miliardi per averne forse 38 fra un anno è come provare a venderci la Torre Eiffel, e alla fine…. non c’è stata una fine. La riunione dei Ministri che è durata 16 (sedici) ore e che doveva preparare (sì: era una riunione preparatoria del vertice dei capi di governo) è stata penosamente rinviata, all’urlo di “domattina però ci sarà una conferenza stampa”. Annullata pure quella. Ma allora, appunto, la domanda è : “Ma come si fa da un mese a questa parte a ridurre in questo modo la propria immagine politica? Ad essere così platealmente una cosa inutile, impotente, perditempo ma anche arrogante, dogmatica, ideologica, senza alcun ancoraggio all’Europa e agli Europei in carne e ossa, con alle spalle un decennio di povertà e davanti una totale incapacità di gestire qualsiasi emergenza, sia essa l’ immigrazione, il disastro Libia o l’epidemia ? Come si fa?”. Ecco, pensateci, come si fa? La risposta purtroppo è assai semplice. Basta Non essere una democrazia. Basta Non dover rispondere ad elettrici ed elettori. Basta vivere al di sopra o al di sotto della possibilità di essere democraticamente spediti a casa a calci nel sedere. Basta potersene fregare ampiamente di tutto e di tutti, in nome ovviamente di Alte Missioni per il Bene dell’Umanità (che si tratti di Moneta Unica, Greta, Solidarietà le modalità, gli stanchi riti sono sempre gli stessi). Ecco, fatta questa domanda e data questa risposta, appare chiaro che il fantasma UE non solo è una ciambella venuta senza il buco ma è un fantasma costoso e tossico. Del quale liberarci non appena possibile.

Giovanni Negri