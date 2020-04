Decreto, l’Italia non è più un porto sicuro fino al 31 luglio

La Alan Kurdi salva 150 persone al largo della Libia e dice che l’Italia nega un porto.

Sarà in due step la ‘Fase 2’: il primo riguarderebbe piccole aperture per le attività produttive, mentre il secondo interesserebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite. Sarebbe questo l’orientamento emerso nel corso del vertice tra il premier Conte e i tecnici in vista della scadenza delle misure di contenimento il 13 aprile. In ogni caso non sarebbero ancora stare ipotizzate date e la linea ribadita sarebbe quella della “gradualità e prudenza” nelle riaperture.

Prosegue da oltre dodici ore la riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. I ministri dell’Economia della zona euro non hanno ancora raggiunto un accordo sulla risposta economica dell’Ue deve dare all’epidemia coronavirus. Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni poco prima delle sei del mattino ha pubblicato su twitter una emblematica foto del pc da cui segue la videoconferenza: “Quasi l’alba”, è il commento che lascia trasparire scetticismo. I ministri delle Finanze dei Paesi dell’Unione sono divisi su come dare una risposta comune e adeguata allo shock economico da pandemia, cercano di approvare “il pacchetto economico più ambizioso di sempre”, come l’ha definito il presidente Mario Centeno. Ma perché il pacchetto passi, deve esserci tutto: dal Mes voluto dai Paesi del Nord agli Eurobond proposti dal Sud. Altrimenti il tavolo salterà. Il premier Giuseppe Conte l’ha detto molto chiaramente alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “L’Italia non accetterà compromessi a ribasso”. Il pacchetto che i ministri passano in esame comprende tre punti. Il primo è il sostegno ai Paesi, attraverso l’utilizzo di un Mes alleggerito delle sue condizionalità più rigide e in grado di dare crediti per 240 miliardi di euro. Ogni Paese potrebbe prendere in prestito fino al 2% del proprio Pil, e per l’Italia sarebbero circa 35 miliardi. Il secondo punto è il sostegno ai lavoratori, con un meccanismo da 100 miliardi per aiutare la cassa integrazione dei 27 Paesi Ue. Il terzo è il sostegno alle imprese, con la Bei che entra in campo per far arrivare 200 miliardi alle Pmi. In tutto sono 500 miliardi, appena un terzo dello stimolo necessario a far ripartire l’economia europea secondo i calcoli della Commissione Ue. L’Italia si oppone all’utilizzo del Mes, e anche la Francia ha detto che se la sua idea di Eurobond, cioè un fondo temporaneo di solidarietà, non sarà sostenuto dall’Eurogruppo fin da subito, non darà il suo via libera al Mes. La Spagna è con Francia e Italia. Il fronte del Nord vorrebbe approvare subito soltanto il pacchetto in tre punti di risposta all’emergenza, e mandare a casa il Sud con la promessa di discutere gli Eurobond in futuro, dopo aver fatto la conta dei danni di ognuno. La concessione che i rigoristi sono disposti a fare è soltanto sulla condizionalità del Mes: alleggerirla, ma cancellarla del tutto sarebbe impossibile, perché una forma di controllo su come vengono spesi gli aiuti dovrà esserci per forza. Francia, Italia e Spagna però non mollano: i debiti che si faranno per rimediare ai danni dell’epidemia – almeno una parte – devono essere messi in comune, altrimenti l’Eurozona ne uscirà troppo frammentata, e alcuni verrebbero ingiustamente penalizzati da quello che è uno shock simmetrico, cioè che non risparmia nessuno. Ma anche la Commissione è divisa sulla questione dei debiti: la presidente Ursula von der Leyen e il vicepresidente Valdis Dombrovskis continuano a sostenere che il piano Marshall può essere nel bilancio Ue, mentre i commissari Gentiloni e Breton lanciano una loro idea di Eurobond. Comunque intanto la Bce ha triplicato gli acquisti di Btp, arrivando a un terzo del totale.

CI sono più contagi nello Stato di New York che in Italia, ma Trump contesta che gli Usa siano il Paese con più contagi accusando altri Paesi di nascondere i dati e minaccia di togliere i fondi all’Oms perché troppo filo-cinese e accusata di aver reagito tardi.

Il segretario alla Marina Usa Thomas Modly si dimette per i casi di contagio sulla portaerei Roosevelt.

Secondo Ilaria Capua, “in Cina il virus ha infettato attraverso gli impianti di areazione di un ristorante”.

A Wuhan è finita la quarantena. Ma il governo cinese la impone al confine con la Russia.

Il Giappone dichiara lo stato di emergenza a Tokyo e in altre sei prefetture.

Dopo 114 morti in un giorno, anche la Svezia decide il lockdown.

Boris Johnson è stabile.

Positivi al coronavirus il ministro della sanità israeliano Yaakov Litzman e sua moglie Chava. Il ministro 71enne è il più alto funzionario israeliano a cui è stato diagnosticato il virus. Litzman ha svolto un ruolo di primo piano nella gestione della crisi pandemica insieme a Netanyahu, partecipando a incontri chiave con lui, sebbene il primo ministro abbia fatto attenzione a mantenere le normative sul distanziamento sociale. Il ministro è accusato di non avere rispettato le raccomandazioni e i divieti da lui imposti alla popolazione. Litzam, accusato tra l’altro di essere omofobo, aveva detto: le persone Lgbt sono peccatrici e il Coronavirus è una punizione per loro.

Gli Stati Uniti iniziano a liberare clandestini detenuti a rischio Coronavirus.

La Repubblica Ceca dice di aver “stabilizzato” il Coronavirus.

Cuba dice che combatterà il Coronavirus con una medicina omeopatica.

La primo ministro neozelandese Jacinta Ardern ai bimbi: “il coniglio pasquale e la fatina dei denti sono lavoratori essenziali”.

La Federbasket dichiara chiusa la stagione.

Secondo Worldmeters, 1.432.686 casi di Coronavirus nel mondo, con 82.124 morti e 302.324 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 400.540, davanti ai 141.942 della Spagna, 135.586 dell’Italia, 109.069 della Francia, 107.663 della Germania, 81.802 della Cina, 62.589 dell’Iran, 55.242 del Regno Unito, 34.109 della Turchia, 22.253 della Svizzera, 22.194 del Belgio, 19.580 dei Paesi Bassi, 17.897 del Canada, 14.409 del Brasile, 12.675 dell’Austria, 12.442 del Portogallo, 10.384 della Corea del Sud. Come vittime l’Italia con 17.127 precede la Spagna con 14.046, gli Usa con 12.857, la Francia con 10.328, il Regno Unito con 6159, l’Iran con 3872, la Cina con 3333, i Paesi Bassi con 2101, il Belgio con 2035, la Germania con 2016.

Un tribunale dell’Ecuador ha condannato oggi a Quito ad otto anni di carcere l’ex presidente della repubblica Raffael Correa riconoscendolo colpevole di corruzione aggravata e all’inibizione per 25 anni da incarichi pubblici. Lo riferisce il quotidiano El Telegrafo.