“Voglio essere molto chiaro: i governi nazionali non sono l’Europa” aveva tuonato una settimana fa il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, dopo il fallimento del Consiglio europeo sull’emergenza coronavirus. “Alcuni paesi che in questo momento sono reticenti, a chi venderanno le loro tecnologie o i loro tulipani, se il mercato europeo non sarà protetto?”, aveva aggiunto sprezzante del pericolo.

Mal gliene incolse. Angela Merkel e il premier olandese Mark Rutte non ci hanno pensato né uno né due. Con un click lo hanno scollegato dalle videoconferenze sul coronavirus. A parlarne rimangono i presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, della Bce e dell’Eurogruppo. Insomma, quelli che contano.

Contro risposta altrettanto immediata di Sassoli, che oggi ha deciso di trasformare la sede di Strasburgo dell’europarlamento in un centro medico per test e consulti sul coronavirus. Come diceva Sant’Agostino, “ex malo bonum”. Un parlamento che non conta nulla ma che ha ben due sedi, ne converte almeno una a qualcosa di utilità pubblica. E così l’oscurato Sassoli può consolarsi giocando al Piccolo Medico.

In effetti, l’ex vicedirettore del Tg1 era uscito parecchio dai binari del suo ruolo, prendendo parte alla disputa su Mes, eurobond e coronabond, a fianco di Italia, Francia, Spagna e altri, inventandosi rappresentante di un’Europa che non esiste e dando pagelle a Stati nazionali, Bce e Bei. Come se Fico e Casellati intervenissero pro o contro le decisioni di governo e Regioni. Verrebbero rimessi prontamente al loro posto. E così è stato fatto con Sassoli.

Insomma, di fare il presidente del Parlamento europeo Sassoli non ne vuole proprio sapere. Prima non ha difeso l’istituzione che presiede, preferendo chinare obbediente il capo al volere del governo spagnolo nel non fare entrare al Parlamento europeo i deputati indipendentisti catalani regolarmente eletti. Sino a che la Corte di Giustizia europea gli ha dato uno schiaffone. Poi si è messo a fare politica in proprio, invece di rappresentare tutti i parlamentari, e lo schiaffone se lo è preso da Germania e Olanda. Anche volendo, cercare di salvare il soldato David dal fuoco amico è impresa ai limiti dell’impossibile.