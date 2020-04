Merkel e Rutte escludono Sassoli dalla videoconferenza

12 intellettuali tedeschi su Die Zeit chiedono più solidarietà verso il Sud d’Europa in tempi di Coronavirus. Ma intanto Angela Merkel e il primo ministro olandese Rutte hanno imposto la esclusione del presidente del Parlamento Europeo Sassoli dalla Videoconferenza sul Coronavirus, per evitare di rafforzare le richieste di Italia e Spagna.

Dopo la brusca frenata dell’Italia sui ricoveri, Conte convoca il vertice sulla fase 2.

L’Alta Corte australiana proscioglie il cardinale Pell dalle accuse di pedofilia.

Hezbollah cerca di recuperare legittimità dopo le contestazioni mandando 25.000 volontari a lottare contro il Coronavirus.

Secondo Worldmeters, 1.349.808 casi di Coronavirus nel mondo, con 74.820 morti e 286.772 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 367.650, davanti ai 136.675 della Spagna, 132.547 dell’Italia, 103.357 della Germania, 98.010 della Francia, 81.740 della Cina, 60.500 dell’Iran, 51.608 del Regno Unito, 30.217 della Turchia, 21.712 della Svizzera, 20.814 del Belgio, 18.803 dei Paesi Bassi, 16.667 del Canada, 12.390 dell’Austria, 12.232 del Brasile, 11.730 del Portogallo, 10.331 della Corea del Sud. Come vittime l’Italia con 16.523 precede la Spagna con 13.341, gli Usa con 10.943, la Francia con 8911, il Regno Unito con 5373, l’Iran con 3739, la Cina con 3331, i Paesi Bassi con 1867, la Germania con 1810, il Belgio con 1632.

Contro la richiesta dell’opposizione di rinviare le elezioni, la maggioranza alla Camera Bassa polacca vota per fare le presidenziali del 10 maggio via posta.

Condannato a 23 anni di carcere l’assassino del giornalista slovacco Jan Kuciak e della moglie.