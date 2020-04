Ventilatore polmonare per Boris Johnson

Boris Johnson ricoverato in ospedale e collegato al ventilatore polmonare. Discorso della Regina Elisabetta: “se restiamo uniti sconfiggeremo il virus”.

Garanzie sui prestiti alle imprese grandi e medie affidate alla Sace, destinata però a rimanere in Cassa depositi e prestiti. Arriva dopo un’ennesima domenica fitta di incontri e riunioni l’ultima versione dell’architettura per la gestione del sostegno alla liquidità delle imprese, capitolo chiave del nuovo decreto anti-crisi coronavirus atteso in consiglio dei ministri. Oggi il decreto: prestiti fino a 25mila euro senza valutazione Garanzie al 100% per prestiti fino a 25mila euro o 800mila con valutazione della solvibilità. Durata di sei anni.

Diventa più forte lo scudo anti scorrerie a difesa delle imprese italiane. Il nuovo golden power è pronto e si estenderà a nuovi settori come l’alimentare, il finanziario e l’assicurativo, e potrà arrivare anche alle imprese più piccole. Il governo corre così ai ripari per evitare che aziende di rilievo, ma anche considerate strategiche per la filiera che alimentano, possano finire in mani straniere a prezzi di saldo. E questo anche all’interno dell’Unione Europea.

Borse in forte rialzo.

Lezioni web a scuola obbligatorie. Salta l’esame di terza media. A settembre l’anno potrebbe incominciare da casa.

Il capo del servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti Jerome Adams dopo i 1200 morti in 24 ore parla di “Pearl Harbor”. Morti di Coronavirus almeno 22 dipendenti della metropolitana di New York.

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar, medico, si è reiscritto ai ruoli per poter aiutare durante l’emergenza.

Morto di Coronairus al Cairo a 68 anni l’ex primo ministro libico Mahmoud Jibril. Jibril, nato a Bani Walid nel 1952, è stato fino al 23 ottobre del 2011 a capo del governo provvisorio del Consiglio nazionale di transizione libico, organismo politico della “rivoluzione del 17 febbraio” che spodestò Muammar Gheddafi.

La Germania ha già distribuito 1,4 miliardi di aiuti a 150.000 lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.

Un milione di studenti cinesi sono ancora bloccati all’estero.

Cuba accusa l’embargo Usa di non permettere l’arrivo di aiuti per il Covid.

Un sequestro colossale di droga e vari arresti di clandestini dimostrano che anche col Coronavirus narcos e coyote lavorano più di prima.

Almeno 14.000 viaggiatori sarebbero andati dalla Cina agli Usa nel momento in cui Trump discuteva sulle “restrizioni dei viaggi” dopo il Coronavirus.

Una tigre dello zoo del Bronx positiva al Coronavirus.

Ci sarebbe un boom delle criptomonete tra la gente in Quarantena per il Coronavirus.

Secondo Worldmeters, 1.274.966 casi di Coronavirus nel mondo, con 69.501 morti e 265.887 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 336.851, davanti ai 131.646 della Spagna, 128.948 dell’Italia, 100.123 della Germania, 92.839 della Francia, 81.708 della Cina, 58.226 dell’Iran, 47.806 del Regno Unito, 27.069 della Turchia, 21.100 della Svizzera, 19.691 del Belgio, 17.851 dei Paesi Bassi, 15.512 del Canada, 12.051 dell’Austria, 11.281 del Brasile, 11.278 del Portogallo, 10.284 della Corea del Sud. Come vittime l’Italia con 15.887 precede la Spagna con 12.641, gli Usa con 9620, la Francia con 8078, il Regno Unito con 4934, l’Iran con 3603, la Cina con 3331, i Paesi Bassi con 1766, Germania con 1584, il Belgio con 1447.