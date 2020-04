MA GUALTIERI A CHI RISPONDE ?

E’ l’uomo che ha in mano le chiavi della politica economica in un momento senza precedenti. E’ l’uomo che molti sussurri e grida indicano come protagonista di forti litigi con il Premier Giuseppi. Ma è anche l’uomo che una parte del PD non gradisce affatto, la cui influenza più che dal partito emana da altri ambienti. Già: chi è, che storia ha Roberto Gualtieri, nominato ministro dalla presidente della Bce Lagarde ancor prima che dal Presidente della Repubblica Mattarella? Chi domani rappresenterà l’Italia al Consiglio dei ministri dell’Economia Ue dove si discuteranno le misure economiche

per l’emergenza coronavirus? A chi risponde realmente il ministro Gualtieri?

Romano, classe 1966, professore di storia contemporanea all’Università di Roma “La Sapienza”, dopo una militanza giovanile nel Partito comunista (tessera della Fgci nel 1985 firmata dall’allora segretario – e suo coetaneo – Nicola Zingaretti), Gualtieri diventa vicedirettore della Fondazione Istituto Gramsci e compie la sua gavetta nella segreteria romana dei Democratici di sinistra, tra il 2001 e il 2006. In apparenza, il suo è un percorso tutto di Partito: nel 2007 viene eletto all’Assemblea nazionale in quota D’Alema, prima fa parte della commissione di saggi nominata da Romano Prodi che redige il “manifesto” per il Partito democratico, poi dal 2009 al 2014 sta sempre all’ombra di D’Alema nel comitato di redazione di Italianieruopei e un mese fa , da ministro, è eletto deputato in sostituzione di Paolo Gentiloni.

Ma l’apparenza è abbastanza ingannevole. La verità è che Gualteri, ben più che figlio di un partito, è un prodotto diretto dell’establishement che detta legge da qualche lustro nell’ Unione Europea. Con una lunga esperienza di funzionario alle spalle, è eletto tre volte eurodeputato per il Pd dal 2009 in poi. Ma soprattutto nel 2011 è tra i negoziatori per conto del Parlamento europeo del Fiscal compact, che ha obbligato l’Italia a inserire in Costituzione l’obbligo del pareggio di bilancio. Oltre che Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari dell’Europarlamento, Gualtieri lo ritroviamo Presidente del Banking Union Working Group e del Financial Assistance Working Group del Parlamento europeo, poi nel gruppo negoziale con il Regno Unito per la Brexit.

Nel 2016 il magazine Politico lo inserisce nella lista degli otto deputati europei più influenti.

Nel 2014 entra nella lista dei 226 eurodeputati che una ricerca eseguita dalla Kumquat Consult di Bruxelles, per conto della Open Society European Policy Institute di Soros, riteneva “provati o probabili alleati dell’Open Society”.

La sua nomina a ministro dell’Economia e delle Finanze lo scorso settembre è stata accolta con sollievo dai mercati ed ha avuto una sponsor d’eccezione in Christine Lagarde, in procinto di passare dal Fondo monetario internazionale alla Bce. “Gualtieri ministro è un bene per l’Italia e per l’Europa”, disse la Lagarde, senza neppure aspettare che Gualtieri fosse ufficialmente nominato ministro da Mattarella.

Amato dalla presidente della Bce, apprezzato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, riceve complimenti dal governo tedesco ma non solo.

Insomma Gualtieri era poco conosciuto in Italia fino allo scorso settembre ma ben introdotto, anzi ben più che introdotto negli ambienti di Strasburgo e Bruxelles sin dagli anni ’80.

Ora, al momento della verità e alla vigilia di grandi decisioni, il dubbio che agita molti ma nessuno – negli ambienti di partito e di governo – pone ad alta voce: chi è il vero riferimento politico, quale il mondo di riferimento finanziario ed economico del ministro Gualtieri? E’ l’amico di gioventù comunista Zingaretti? È il Pd? Sono le istituzioni europee? Sono alcuni inner circles abituati a comandare a Bruxelles e a Berlino? Chissà, forse i prossimi giorni ci daranno qualche risposta.