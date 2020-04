IL LABIRINTO

Siamo nel caos, delle date come dei provvedimenti economici. Un disordine totale: non c’è una certezza che sia una.

Due giorni dopo l’annuncio del presidente del Consiglio – a sua volta anticipato di qualche giorno dal ministro della Salute – sulle misure di emergenza per cittadini &imprese prorogate dal 3 al 13 aprile, stamane arriva il capo della Protezione civile a dire che No. Probabilmente anzi certamente si arriverà al 2 maggio. Pardon forse al 16 maggio, anche se non ancora non si sa. Essendo un funzionario dello Stato, Borrelli dovrebbe limitarsi ad esercitare le sue funzioni, tra cui anche quella del silenzio su ciò che non gli compete. E invece tutti, funzionari e consulenti del governo, parlano in libertà, occupando gran parte della loro giornata in questa attività. Il risultato è il disorientamento totale. Non si capisce più chi è che decide realmente, i ministri vanno in ordine sparso, ognuno con la sua pensata, e Conte appare un semplice notaio, portavoce e certificatore di decisione prese e imposte da altri, in una ormai completa confusione di ruoli.

Uguale confusione regna sulle misure economiche per sostenere le imprese e difendere i posti di lavoro. Oggi il consiglio dei ministri avrebbe dovuto approvare il secondo decreto economico. Invece è stato rinviato, dando un ulteriore segno di incertezza e mancanza di strategia. Sul piatto, sinora, ci sono solo una manciata di euro per i buoni pasto erogati dai Comuni, tre mesi di cassa integrazione per i dipendenti delle imprese e i 600 euro per i lavoratori autonomi che hanno mandato subito in tilt il portale dell’Inps. Fine.

Il problema è che il tessuto economico italiano è fatto al 92% di piccole e medie imprese che impiegano l’82% dei lavoratori, e senza un forte intervento economico dello Stato a loro favore, una volta finita la cassa integrazione, i dipendenti rischieranno di scoprire che la loro azienda nel frattempo è morta.

Non a caso Draghi ha sottolineato e ripetuto, nel suo intervento di qualche giorno fa, che bisogna intervenire subito. Il fattore tempo è determinante. Ma ancora non si è fatto letteralmente nulla e l’ultima decisione è stata quella di rinviare.

Stessa confusione, sotto cui si nasconde pressoché nulla, regna a livello Unione Europea. Respinti gli eurobond e bocciati pure i coronabond, che come ha spiegato ieri Fitoussi avrebbero risolto solo molto parzialmente il problema, rimane un pugno di confusi e irrilevanti micro interventi. Il fondo SURE per la cassa integrazione annunciato ieri, fatto di soli 100 miliardi per 27 paesi. La possibilità di utilizzare i fondi europei sinora non spesi, che ammontano a poco più di dieci miliardi. I 750 miliardi della Bce, che però non andranno nè alle persone nè alle imprese ma serviranno a calmierare gli spread.

Lasciando stare il Fondo di beneficienza da un miliardo prospettato dal premier olandese Rutte, la Commissione europea starebbe lavorando a un pacchetto (parola magica che piace tanto a Bruxelles) di interventi di varia natura.

Insomma, mentre regna la confusione sui tempi della quarantena e ognuno dice la sua, anche sul piano economico si affastellano ipotesi di provvedimenti sparsi. Intanto, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania, sono già intervenuti in modo massiccio a sostegno delle loro imprese e dei lavoratori, con i governi che forniscono garanzie alle imprese, dando loro la possibilità, ad esempio, di avere soldi immediati per continuare l’attività a condizione di non licenziare nessuno e pagando nel frattempo l’80% degli stipendi dei dipendenti durante la sospensione delle attività, mentre si assistono i lavoratori che sono già diventati disoccupati. Parole semplici, interventi chiari, stanziamenti di soldi massicci.

L’Unione europea, bloccata dai Niet sulla misura fondamentale che dovrebbe essere adottata, racimola un po’ di fondi di qua e di là, mentre il nostro governo è immobilizzato, privo di guida e incapace di rassicurare e dare una prospettiva al paese, lasciando che si diffonda la ragionevole paura che, così facendo, quando usciremo di casa troveremo solo le macerie del nostro sistema produttivo. Non bastava il Virus: adesso l’incubo è anche questo Labirinto