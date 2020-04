Financial Times: “L’Ue sta perdendo l’Italia”

Per il Financial Times, “l’Ue sta perdendo l’Italia”. “Interventi coraggiosi o la linea Salvini avrà la meglio” scrive il quotidiano alla vigilia dell’Eurogruppo, dando voce al “senso di tradimento” degli italiani per l’indifferenza europea.

Tajani: “L’Europa inizialmente non si è comportata bene. Noi abbiamo lavorato tantissimo come delegazione di Forza Italia per ottenere più liquidità, questo è quello che conta. La nostra priorità è quella di mettere contanti sul mercato, serve mettere i soldi a disposizione delle imprese e dei cittadini che sono in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro e sono in condizioni di indigenza. Questo va fatto a livello europeo, nazionale e locale, è l’unica strategia possibile per superare un momento di difficoltà”. “Ci auguriamo che l’Europa abbia un atteggiamento amico e prenda delle decisioni che aiutino gli stati europei a difendersi da un nemico invisibile come il coronavirus. Vogliamo che ci siano prestiti e investimenti senza condizionalità. Siamo ad un bivio, o l’Europa sceglie di essere solidale o rischia di essere travolta dal coronavirus”.

Approvato il Decreto Scuola. Via libera anche alle assunzioni chieste dal Ministero per recuperare parte dei posti liberati nell’estate del 2019 da quota 100. Una norma inserita nel decreto scuola approvato in autunno infatti prevede 4.500 posti per altrettanti insegnanti, vincitori di concorso o presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, che non hanno potuto occupare questi posti lo scorso settembre perché non erano stati messi a disposizione. Due le ipotesi in campo per la maturità e la terza media, a seconda che gli studenti siano di nuovo in classe (o meno) per il 18 maggio quella data. Se per ragioni sanitarie l’esame di fine ciclo non potrà essere svolto in sede, verrà sostituito con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto anche di un elaborato dello studente “come definito dalla stessa ordinanza, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti”. Per l’anno scolastico 2020/2021, inoltre, è prevista l’adozione dei libri di testo usati per l’attuale anno scolastico. “Nel caso in cui si tornasse in classe il 18 maggio, prevediamo una commissione tutta interna e presidente esterno, la prova nazionale di Italiano sarà gestita dal ministero dell’Istruzione come sempre, mentre la seconda prova che attiene ai programmi delle diverse scuole sarà preparata dalla commissione interna”. “Se non si tornasse a scuola gli esami saranno svolti con un’unica prova, orale”. Dipenderà dall’evoluzione della pandemia nelle prossime settimane, ma l’importante, ribadisce, è che si garantisca “un esame serio”. Tutti i maturandi sono automaticamente ammessi all’esame: “Ma non significa essere promossi. Gli studenti saranno tutti ammessi perché non abbiamo la certezza matematica di essere arrivati al 100% degli studenti con la didattica a distanza”.

La città di Guayaquil, nel sud-ovest dell’Ecuador, si è dotata di oltre 4.000 bare di cartone per accelerare le sepolture dei corpi che continuano ad accumularsi a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Circa 3000 cadaveri sono stati raccolti dall’esercito e dalla polizia, che li hanno prelevati da case, strade e ospedali negli ultimi giorni. Si tratta in molti casi di membri di famiglie con scarse risorse e che non possono dunque farsi carico delle spese per il funerale

Attacco di Boko Haram in Camerun. 7 morti.