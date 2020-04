ALLA FINE HA VINTO OVUNQUE L’IMMUNITA’ DI GREGGE

Quindi “dovremo convivere col virus per mesi o anni” dicono adesso ministri e scienziati agli italiani, in Francia “si infetterà almeno metà della popolazione”, in Germania “potrà essere il 60%” e ovunque non si fa che dirlo e teorizzarlo: il Virus va contenuto, stemperato e piegato perchè è impossibile fare altro. La battaglia per la vita consiste nell’incrociare le due curve : quella del Virus che flette e fa diminuire drasticamente le esigenze di ricovero senza mandare nel caos i sistemi sanitari, quella di una sua diffusione lenta che “contamini meno e contamini tutti, o almeno molti”. Isolando, per quanto possibile, tanto i positivi (tamponi di massa) che la popolazione a rischio, a cominciare da anziani e malati che potrebbero non farcela e bisogna saperlo: “rischiamo di perdere molti dei nostri cari”. Di qui anche le politiche diverse: Svizzera e Svezia che non chiudono, la Germania che chiude tardi e conta i morti a suo modo, altri che chiudono a metà, altri che chiudono tutto e subito, altri che riaprono e poi sono costretti a richiudere. Ma l’analisi è sempre la stessa. E ai tanti fessi che belavano quando a Londra fu citata nella conferenza stampa di Boris Johnson, è bene ricordarne il nome. Si chiama Immunità di Gruppo o se preferite Immunità di Branco, o meglio ancora Immunità di Gregge.

Giovanni Negri