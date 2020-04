ACCORDO SCELLERATO FRANCO-TEDESCO. IL GOVERNO E L’ITALIA ALLA PROVA.

Non c’è sito di giornalone italiano che oggi dia la notizia che conta. Ieri sera Francia e Germania hanno raggiunto l’accordo: No a Coronabond, No a Eurobond, No a qualsiasi bond. Sì al MES, con una “piccola condizionalità”. Tradotto: chi ricorrerà al MES (dicasi l’ Italia) non sarà governata da una Grande Troika bensì da una Piccola Troika. Per il resto, ridicoli spiccioli: i 100 miliardi che il Carabinere Buono Ursula sbandiera come Piano SURE sono briciole e peraltro i soldi sarebbero prima conferiti dagli stati (anche noi) poi ricercati sui mercati. La beneficenza Olandese di 1 miliardo non merita commenti. Gl sbandierati enormi, colossali, ciclopici 700 miliardi della BCE stabilizzano i debiti degl stati ma non si traducono in un solo centesimo a cittadini e imprese. Ora, davvero, l’ Italia e il suo Governo capiscono cosa significa avere perso sovranità monetaria e sovranità democratica . E sono chiamati alla prova della verità. Chinare la testa nella gabbia di filo spinato, o provare a fare Politica , e guardare altrove.

Giovanni Negri