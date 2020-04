La Russia contro La Stampa

Pesante attacco della Russia alla Stampa per le polemiche sull’aiuto russo. Igor Konashenkov, Maggior Generale e rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, attacca “i tentativi della testata italiana La Stampa, in corso ormai da due settimane, di screditare la missione inviata dalla Russia in risposta alla richiesta di aiuto al popolo italiano, colpito dalla disgrazia”. “Nascondendosi dietro agli ideali della libertà di parola e del pluralismo di opinioni, nei suoi articoli La Stampa manipola i fake russofobi della peggior specie dell’epoca della guerra fredda, citando non meglio definiti “pareri” di anonime “fonti altolocate”. Nel farlo, La Stampa non disdegna di far ricorso a qualunque invenzione dei propri autori, seguendo le linee guida dei manuali di propaganda antisovietica, a quanto pare, non ancora marciti. Per esempio, le attrezzature russe per la lotta alle infezioni virali inviate in Italia sono state immediatamente definite da La Stampa, citando l’opinione di uno sconosciuto caporale delle vittorie mancate in pensione, come “inutile”. La maggior parte dei medici ed epidemiologi russi sono stati definiti dalla testata come specialisti di guerre biologiche. Quelli che non hanno avuto l’onore di venire inseriti in questa categoria sono prevedibilmente stati catalogati come emissari dello spionaggio militare russo (GRU). Nonostante le sensazionali rivelazioni de La Stampa, mentre vengono pubblicate queste speculazioni forzate, gli epidemiologi russi stanno eliminando dalla mattina alla sera il Covid-19 nelle residenze per anziani di Bergamo, insieme ai loro colleghi italiani. E i medici militari russi ogni giorno, spalla a spalla con i militari italiani, creano non “reti di agenti”, ma reparti di terapia intensiva per salvare I cittadini italiani colpiti dal virus nella nuova struttura da campo di Bergamo. Tutto questo viene fatto con l’aiuto delle attrezzature e tecnologie russe, giudicate inutili dalle fonti della testata. Contrariamente ai fake propinati da La Stampa, gli obiettivi della missione russa del 2020 a Bergamo sono aperti, concreti, trasparenti e puri. Si tratta di aiutare il popolo italiano che si è trovato in difficoltà per via della pandemia di Covid-19, senza chiedere nulla in cambio. E il miglior premio per gli sforzi degli specialisti militari russi saranno le vite e la salute salvati del maggior numero possibile di cittadini della eterna (così nel testo) Repubblica Italiana. Nessun attacco a deviare dallo svolgimento di questa nobile missione e a dubitare che la nostra causa sia quella giusta. Per quanto concerne I committenti veri della campagna mediatica russofoba di La Stampa, che ci sono noti, consigliamo loro di imparare un’antica saggezza: Qui fodit foveam, incidet in eam (chi scava una fossa al prossimo ci finirà prima). O, per essere ancora più chiari: Bad penny always comes back”. Risposta del direttore Maurizio Molinari: “il nostro giornale ha descritto gli aiuti russi all’Italia contro la pandemia al pari di quelli giunti da altri Paesi: come una dimostrazione di amicizia e solidarietà in un momento drammatico di difficoltà per il Paese. Al tempo stesso alcuni nostri articoli hanno riportato dubbi e perplessità, italiane e non, sulla possibile presenza nella missione russa di militari impegnati in missioni di intelligence. Si tratta di due aspetti della stessa notizia che i nostri giornalisti hanno affrontato con pari professionalità. Ci dispiace e sorprende che tale esempio di libertà di informazione abbia suscitato la forte irritazione del ministero della Difesa russo. E siamo convinti che la forza del legame fra Italia e Russia, testimoniato dall’attuale cooperazione contro il virus, non possa essere indebolito dal lampante mancato rispetto per il diritto di cronaca che traspare dagli espliciti insulti ricevuti dal general maggiore Igor Konashenkov”.

Conte su Repubblica risponde a Ursula von der Leyen: “cara Ursula, sento idee non degne dell’Europa”.

Borrelli: “resteremo a casa anche il primo maggio e per diverse settimane”.

Sospesi fino al 13 aprile i distacchi di bollette a utenti morosi.

Zingaretti: “Fake news sul mio coronavirus, denuncio e i soldi andranno alla sanità”.

Trump: “Abbiamo fermato ordini” per l’invio di materiali in diversi paesi. “C’è un ordine dall’Italia per materiali importanti e alcuni ventilatori, l’ordine è stato fatto tanto tempo fa. Avrei potuto bloccarlo ma ho detto ‘no, bisogna farlo partire’. Hanno grossi problemi”.

Orbán: “la Ue critica invece di salvare vite”.

Secondo Worldmeters, il Coronavirus ha superato un milione di casi nel mondo: 1.017.567, con 53.249 morti e 213.217 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 245.373, davanti ai 115.242 dell’Italia, 112.065 della Spagna, 84.794 della Germania, che ha superato gli 81.620 della Cina, 59.105 della Francia, 50.468 dell’Iran, 33.718 del Regno Unito, 18.827 della Svizzera, 18.135 della Turchia, 15.348 del Belgio, 14.697 dei Paesi Bassi, 11.283 del Canada, 11.199 dell’Austria e 10.062 della Corea del Sud. Come vittime l’Italia con 13.915 precede la Spagna con 10.348, gli Usa con 6095, la Francia con 5387, la Cina con 3322, l’Iran con 3160, il Regno Unito con 2921, i Paesi Bassi con 1339, la Germania con 1107 e il Belgio con 1011.