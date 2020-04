L’OLANDESINA BELLA

Ieri mi è stato mandato un servizio della Reuters. Leggendolo mi stropicciavo gli occhi nell’incredulità. Siccome i Paesi del Sud Europa hanno detto all’ Olanda che è molto Cattivona – visto che per conto della Germania, esattamente come da 10 anni a questa parte ha fatto la killer di ogni proposta di Eurobond – allora il Governo Olandese ha lanciato un’operazione di Immagine. Vogliono creare, loro , un Fondo di Beneficenza Europea perchè, per dirla con il premier Rutte “We prefer to make a Gift to European countries in distress as a result of the Covid 19 rather than issue joint bonds or tap the EU’s bailout fund”.

Va dato atto della chiarezza: è un problema di Carità, non riguarda la Politica. E pensate a quanto tempo abbiamo perso noi Coglioni per un decennio. Giorni, Notti, Mesi, Anni di dibattiti, di Governi Monti nominati da Napolitano e da Berlino, di Governi Letta portatori di Civiltà Europea, di Europa Unica Salvezza, di Ce lo chiede l’Europa, di Ci vuole Più Europa , e mentre grandi gruppi italiani tipo ex Fiat portavano nel paradiso fiscale di Amsterdam il loro business, l’unica Europa che cresceva era questa : l’ Europetta che ora graziosamente vuole ricambiare in beneficenza. Ma con chi dobbiamo prendercela ? Con l’Olandesina Bella ? No, con noi stessi. Coglioni Conclamati.

Giovanni Negri