GUARDARE VERSO L’ATLANTICO. FITOUSSI COME LA MARIANNA. EVVIVA

“Piuttosto che emettere obbligazioni comuni o toccare il fondo di salvataggio Ue, preferiamo fare un regalo ai paesi europei in difficoltà a causa del coronavirus”. Così il Premier olandese Rutte, che dopo aver sempre detto No agli eurobond insieme alla Germania Austria e Finlandia, oggi ripete il suo No anche ai coronabond e indica la via alternativa della carità, attraverso un Fondo di Beneficenza.

Elemosine a parte, in un’intervista all’Avvenire l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, già docente all`Institut d`Etudes Politiques di Parigi e alla Luiss di Roma, uomo marcatamente di sinistra, spiega bene perché neppure i coronabond sarebbero una buona soluzione, indicando come unica strada – giusta anche se astratta in quanto respinta dal solito blocco – quella degli eurobond.