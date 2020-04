Coronavirus: 007 Usa, falsi i dati della Cina

Class Action del mondo alla Cina per il Coronavirus. È il suggerimento che viene da un rapporto dei Servizi Usa, i cui contenuti sono finiti su Bloomberg. Consegnato la scorsa settimana alla Casa Bianca, il documento spiega che la Cina ha nascosto all’Oms i numeri veri della pandemia, compromettendo in modo irreparabile la risposta della comunità internazionale e dei singoli Stati contro la pandemia. Secondo il professor James Kraska, del US Naval War, la violazione dello statuto dell’Oms renderebbe possibile una azione degli Stati coinvolti contro la Cina, davanti alla Corte internazionale di giustizia.

Conte ha firmato il decreto che proroga le misure fino al 13 aprile.

Ursula von der Leyen si scusa: “il Paese colpito più duramente, l’Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti”.

Rischio di seconda ondata di contagi in Cina. Oltre 600.000 in isolamento.

Il presidente filippino Duterte ordina di sparare a chi viola la quarantena.

Orrore in America Latina per lo spettacolo dei morti lasciati per strada a Guayaquil, in Ecuador. Ufficialmente in Ecuador ci sono stati 2758 casi e 98 morti. Altre stime fanno ascendere le vittime a 150-170. Sono però tutte concentrate a Guayaquil: vari giornali si sono soffermati sul fatto che è una città con molti emigrati in Spagna, che quando tornano sono festeggiati in occasioni che raccolgono molta gente, e dove c’era l’uso di aspettare per i funerali anche giorni, per permettere ai parenti di tornare. Sembra che la capacità di fare funerali sia di non più di 40 al giorno, per cui ci sarebbe stato un sovraccarico.

Polemiche per le immagini di Las Vegas con i senzatetto sistemati nel parcheggio dello stadio a distanza di sicurezza.

Secondo Worldmeters, 937.167 casi di Coronavirus nel mondo, 47.267 morti e 195.143 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 215.344, davanti ai 110.574 dell’Italia, 104.1118 della Spagna, 81.554 della Cina, 77.981 della Germania, 56.989 della Francia, 47.593 dell’Iran, 29.474 del Regno Unito, 17.781 della Svizzera, 15.679 della Turchia, 13.964 del Belgio, 13.614 dei Paesi Bassi, e 10.809 dell’Austria. Come vittime l’Italia con 13.155 precede la Spagna con 9387, gli Usa con 5112, la Francia con 4032, la Cina con 3312, l’Iran con 3036, il Regno Unito con 2352 e i Paesi Bassi con 1173.

Effetto del crollo dei prezzi del petrolio, il campione dello shale oil Whiting Petroleum chiede la bancarotta con il Chapter 11.

L’Osa sostiene la proposta degli Usa per un governo di unità nazionale in Venezuela.