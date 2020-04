Bologna, primo detenuto morto per coronavirus

L’Ue lancia Sure, un piano da 100 miliardi per lavoratori e imprese.

In Spagna 834.000 posti di lavoro distrutti per il Coronavirus.

Positivi il ministro della Sanità israeliano e la moglie.

Secondo il cardinale Charles Bo, arcivescovo della capitale birmana Yangon, “il regime del Partito comunista cinese è il primo responsabile” della pandemia da coronavirus. “Ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto” sta producendo “danni alle vite in tutto il mondo” e “il popolo cinese è la prima vittima” del virus, come è anche “prima vittima di questo regime repressivo”.

Un gatto positivo a Hong Kong.

A Panama si separa per sesso. Le donne potranno uscire lunedì, mercoledì e venerdì, gli uomini martedì, giovedì e sabato, domenica nessuno.

Trump accusa l’Iran di preparare un attacco a sorpresa alle truppe Usa in Iraq. Il segretario della Nato Stoltenberg avverte Putin che la Nato mantiene le sue capacità.

Reporter senza frontiere denuncia che la pandemia minaccia anche la libertà di stampa.

Il Pakistan commuta la pena di morte a un condannato per l’assassinio di Daniel Pearl e assolve altri tre.