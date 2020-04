Inps in tilt. Conte denuncia “problemi per attacchi di hacker”

Speranza proroga le misure restrittive a dopo il 13 aprile.

Gallera attacca la circolare del Viminale che autorizzare passeggiate di genitori con i figli.

Da segnalare che i Paesi Bassi hanno passato i 1000 morti e come proporzione sulla popolazione sono ormai il quarto Paese con più vittime, dopo Italia, Spagna e Belgio.

In Brasile alleanza tra Moro e il ministro dell’Economia Guedes nel governo brasiliano per imporre a Bolsonaro la quarantena.

In Turkmenistan vietata la parola “coronavirus”. E se si esce con la mascherina si rischia l’arresto. Ufficialmente nel Paese non è stato registrato nemmeno un caso di contagio.

Secondo Worldmeters, 876.328 casi di Coronavirus nel mondo, 43.518 morti e 184.952 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 188.647, davanti ai 105.792 dell’Italia, 102.136 della Spagna, 81.554 della Cina, 72.914 della Germania, 52.128 della Francia, 47.593 dell’Iran, 25.150 del Regno Unito, 16.605 della Svizzera, 13.964 del Belgio, 13.614 dei Paesi Bassi, 13.531 della Turchia e 10.444 dell’Austria. Come vittime l’Italia con 12.428 precede la Spagna con 9053, gli Usa con 4059, la Cina con 3312, la Francia con 3523, l’Iran con 3036, il Regno Unito con 1789 e i Paesi Bassi con 1019.

Sull’appello bipartisan promosso da Calenda sul Faz, si potrebbe rifare una storia complessiva dei debiti tedeschi. In effetti erano stati i tedeschi dopo la guerra del 1870 imporre alla Francia una indennità di 5 miliardi di franchi in tre anni, togliendo le truppe di occupazione solo dopo il pagamento. La Germania impose riparazioni anche alla Russia col Trattato di Brest-Litovsk. Ovviamente i francesi si vendicarono, e a Versailles nel 1919, e imposero alla Germania di 132 miliardi di marchi oro, ridotti a soli 3 dopo la conferenza di Losanna del 1932; cifra che, peraltro, il Terzo Reich non salderà mai. I debiti contratti dalla Germania negli anni ’20 e ’30, unitamente alle riparazioni relative al secondo conflitto mondiale, vennero in seguito ricalcolati e ridimensionati con l’accordo sui debiti esteri germanici del 27 febbraio 1953. In data 3 ottobre 2010 la Germania ha finito di rimborsare quanto stabilito nel 1953 con il pagamento dell’ultima tranche, per un importo di 69,9 milioni di euro. Thomas Piketty è uno degli economisti cha ha accusato la Germania di non aver onorato i debiti né dopo la prima né dopo la seconda guerra mondiale, scaricando su altri Stati i costi della ricostruzione e utilizzando surrettiziamente l’inflazione come leva per abbattere il debito pubblico. Da ricordare che proprio perché i tedeschi avevano smesso di pagare le riparazioni gli altri Paesi smisero di pagare i debiti di guerra agli Usa, eccetto la Finlandia. Keynes scrisse un famoso trattato per spiegare come il principio delle riparazioni sia stato un disastro per l’economia mondiale.

“Abbiamo vinto la guerra fredda ma questa volta stiamo perdendo” è un articolo di Stephen Bryen e Michael Ledeen pubblicato il 24.03.2020 sul “The Epoch Times” e che viene pubblicato in italiano ad aprile dal “Nodo di Gordio”. La loro tesi è che “gli Stati Uniti hanno vinto la Guerra Fredda perché, nonostante un numero inferiore di armi, i suoi aerei, navi, sottomarini e forze di terra avevano equipaggiamenti di gran lunga migliori. Avevano attrezzature di gran lunga migliori in quanto il Pentagono aveva sfruttato il grande cambiamento industriale che c’era nel mondo commerciale”. Un cambiamento “dovuto alla microelettronica. Intorno al 1981 i russi erano due o tre anni indietro rispetto agli Stati Uniti nell’uso della microelettronica sui sistemi delle loro armi. Nel 1986 il divario tra le apparecchiature militari sovietiche e americane, basate sull’elettronica, era cresciuto molto e, con un sistema di controllo delle esportazioni guidato dagli Stati Uniti e ampiamente efficace, non c’era alcuna possibilità che i russi potessero ottenere né l’elettronica né i computer di cui avevano bisogno i loro militari. Il build-up militare russo passò dall’ottimismo all’enorme frustrazione. Quando gli israeliani, che utilizzavano aerei per lo più americani, colpirono l’aeronautica militare siriana che volava principalmente con i MIG russi e i Sukhoi, i vertici militari russi capirono di essere in guai seri. E quando i Mujaheddin afghani lanciarono i missili Stinger, fabbricati negli Stati Uniti, che abbatterono i potenti elicotteri russi, riempiendo “sacchi per cadaveri” che tornavano alla madre Russia, il popolo russo si ribellò e non passò molto tempo prima che i comunisti collassassero”. Grazie alla microelettronica “ora un aereo da caccia degli Stati Uniti valeva 20 aerei russi; un carro armato valeva 30 carri russi; un sottomarino poteva trovare, tracciare/monitorare e distruggere i migliori sottomarini russi. È così che i russi furono sconfitti nel tentativo di soverchiare l’America”. Ma “alla fine della guerra fredda, gli Stati Uniti hanno iniziato a revocare le restrizioni all’esportazione di alta tecnologia e in particolare su computer avanzati e sulla microelettronica”. “L’America ha iniziato a spostare la sua base industriale in Cina e migliaia di aziende si sono affrettate a costruire fabbriche e firmare accordi con aziende sostenute dai comunisti. E la Cina ha adattato, in modo intelligente, il proprio approccio consentendo agli imprenditori locali di arricchirsi, purché sostenessero il partito e il regime”. “Molte tecnologie importanti sono emigrate dagli Stati Uniti”. “Non è inverosimile dire che gli Stati Uniti hanno due budget per la difesa: uno per loro stessi e l’altro per la Cina, perché quando la Cina ruba la tecnologia invisibile e i piani per i caccia F-22 e F-35, non solo ci derubano spudoratamente ma sfruttano i miliardi che abbiamo investito nella nostra difesa, che ora va in analoghi aerei cinesi, come i bombardieri da combattimento Chengdu J-20 e Shenyang FC-31. L’elenco dei furti è estremamente lungo e non sorprende vedere la Cina operare nel mercato globale delle armi con prodotti che derivano da Russia o da Stati Uniti”. E quindi stavolta gli Usa potrebbero perdere.