I RAGAZZI DELLA VIA FAZ

Se i Ragazzi della Via Paal fu il drammatico manuale dell’ingenuità, i Ragazzi della lettera di Calenda & C. pubblicata a pagamento sul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) è il campionario dell’ ipocrisia. Ci si rivolge agli egoisti olandesi per rimproverare i tedeschi di dar loro retta, come se non fosse la Germania a dettare la politica economica dell’Unione europea, ma il paradiso fiscale dei tulipani. Come se non si sapesse che da quindici anni olandesi e finlandesi parlano a nome dei tedeschi: si scrive Olanda, si legge Germania.

Nel momento in cui lo scontro con olandesi e tedeschi si fa per la prima volta palese, si tira fuori la storia sommersa dei debiti di guerra, come per ripicca. Allo stesso modo si rinfaccia all’Olanda una politica fiscale condotta da anni alla luce del sole, dimenticandosi che un altro paradiso fiscale, quello del Lussemburgo, è stato premiato affidando al suo ex-ministro delle Finanze ed ex-premier Jean-Claude Juncker la presidenza della Commissione europea dal 2014 al 2019.

In realtà, i nuovi europentiti che firmano la lettera sulla FAZ in nome della Vera e Giusta Europa, non fanno altro che una polemica, legittima, tra identità e sovranità nazionali diverse, fotografando così, una volta di più, la fine dell’Unione europea. I protagonisti sono sempre gli Stati.

L’unica cosa che si vorrebbe capire è perché negli ultimi quindici anni chi diceva che i tedeschi sbagliavano ad essere contro gli eurobond, perché così non si sarebbe fatta nessuna Unione europea ma soltanto una cosa incomprensibile, veniva accusato di essere un sovranista, un nazionalista, uno che non vedeva il grande disegno, il grande sogno e la grande politica necessaria per tutti.

Calenda & C. dovrebbero avere l’onestà di dire che anche questa volta non avevano capito nulla e che arrivano buoni ultimi a condividere quanto sostenuto da altri da almeno dieci anni. La UE è un catafalco, del tutto sovrastrutturale, per dirla marxianamente, non conta nulla e non serve a nulla, se non a far passare le politiche che qualcuno vuole.

È inutile prendersela con la supposta, che va decretata inutile. Il problema è il medico che infila quella supposta. E che il medico vuole infilare la supposta i nuovi europentiti lo scoprono solo oggi. Anche stavolta Calenda può ben dire: “Ho ripetuto cazzate per quindici anni”. Basta dirlo.