UNA PREGHIERA ICI PER L’ITALIA

Nel mezzo della crisi sanitaria ed economica da coronavirus, oggi Giuseppi si è ritagliato una mattinata libera per andare a sorpresa in Vaticano da Francesco. Su cosa sia andato a fare c’è il riserbo assoluto e si accavallano le ipotesi. Una richiesta di assoluzione personale, non bastando quella urbi et orbi con indulgenza plenaria annessa di quattro giorni fa, per quanto combinato dal 30 gennaio ad oggi? Una preghiera di coppia, dopo quella D’Urso-Salvini, sperando che non sia stata un altro Requiem, questa volta per l’Italia? Un’invocazione congiunta a Padre Pio, che sempre giace nel taschino di Giuseppi?