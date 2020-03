Nella grande emergenza si nascondono piccole storie. A volte un po’ misere.

Titola oggi a grandi caratteri Repubblica: “Coronavirus: John Elkann e il cda di Fca rinunciano ai compensi per il 2020. Manley si dimezza lo stipendio per tre mesi”.

E anche La Stampa annuncia: “Coronavirus, John Elkann e il cda di Fca rinunciano ai compensi fino a fine 2020”

Entrambi i giornali, che fanno parte del medesimo Gruppo, cioè di Fca (Fiat, per i più anziani), riportano la notizia che in una lettera inviata ai propri dipendenti l’amministratore delegato di Fca, Michael Manley, comunica che il presidente John Elkann e il consiglio di amministrazione di Fca “hanno deciso all’unanimità di rinunciare in toto al proprio compenso da qui alla fine del 2020”, mentre lo stesso Manley ha deciso di ridurre il proprio stipendio del 50% per tre mesi, mentre i membri del Group Executive Council (Gec) ridurranno il loro del 30%.

Anzi, entusiasticamente il quotidiano torinese fa di più e in un altro pezzo segnala il grande slancio di generosità del proprio editore: “Fca dona una Jeep alla protezione civile di Gattinara per consegnare la spesa e i farmaci”.

Che cuore!

Purtroppamente per Repubblica e La Stampa, esistono anche altri giornali, dove si legge come prosegue la lettera dell’amministratore delegato di Fca: “Chiederemo alla maggior parte dei dipendenti nel mondo non ancora impattati da riduzione di orario o ammortizzatori sociali di partecipare a questo sacrificio comune accettando un differimento temporaneo del 20% dello stipendio. Il processo varierà a seconda del Paese e potrebbero essere necessari accordi specifici”.

Ma a Repubblica e alla Stampa questa terza parte della lettera di Manley non è arrivata. Gli si è rotto il fax. Gli è saltata la connessione wifi.

Insomma, hanno censurato la lettera del Padrone. Una vergogna! Siamo certi che John Elkann, il cda e l’amministratore delegato di Fca saranno già intervenuti con la dovuta durezza. Certe cose ai tempi dell’Avvocato non sarebbero mai successe.