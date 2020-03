LA DESTRA E IL VIRUS

Come esce la Destra italiana dal Coronavirus? Male. Con un problema che ricorda quello del Pci di una volta: gonfio di voti ma sempre in cerca di qualcuno disposto a sdoganarlo per andare al Governo. Sdoganare: era questo il verbo usato per un partito che visibilmente non riusciva a superare il proprio limite per diventare credibile forza di governo. Del resto la notte buia del Virus ha cancellato le differenze. Salvini che recita l’Eterno Riposo dalla D’Urso è come Giuseppi che va in pellegrinaggio da Padre Pio. La Meloni che grida che ogni italiano – da Lapo Elkann a Cetto La Qualunque – deve poter andare in banca a ritirare seduta stante 1.000 euro è come Grillo che lancia il Reddito di Cittadinanza Universale. Siamo al Festival del Rosario e all’Oscar della Fesseria. Da dove potrà, ammesso che potrà, ripartire il Centrodestra? Io credo abbia solo due strade: o da un “grande sdoganatore” come Draghi, oppure dai suoi Governatori di Regioni, che escono dal virus assai meno contaminati e assai più credibili dei guru nazionali.

Non gli resterà, altrimenti, che affidarsi alla Madonna di Medjugorje.

Giovanni Negri