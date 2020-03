DRAGHI, MA CON CHI?

La gravissima emergenza sanitaria ed economica determinata dal coronavirus conferma una volta di più che imboccare scorciatoie pur di evitare le urne porta a governi raffazzonati, fatti di somme aritmetiche senza progetto politico, che mettono il paese in una situazione di confusione e di debolezza.

Ora però siamo in una situazione di guerra e si affaccia l’ipotesi di un governo per la Ricostruzione, come avvenne nel dopoguerra, prima di ridare la parola al popolo e prima che il sistema politico si scomponga e ricomponga come è possibile che avvenga nei prossimi due anni.