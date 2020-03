Il voto in questo momento non è una strada percorribile. Dovrebbe esserlo sempre in una Democrazia degna di questo nome, ma in questa emergenza sanitaria dalle devastanti conseguenze economiche avrebbe controindicazioni anche sulla esigua stabilità sociale che al momento ci rimane.

Certo è che tutto ciò che stiamo vivendo evidenzia i limiti di una UE totalmente inutile e destabilizzata che manifesta la sua incapacità nel saper e poter gestire una qualsiasi azione coordinata tra i vari Stati senza alcuna visione strategica. Impotente ed inesistente.

Cosi come il Parlamento della Repubblica, composto per lo più da persone impreparate e mandate là a salvaguardia di interessi dei cosiddetti leader delle loro segreterie. Pavidi, incapaci di iniziative concrete, dediti alla salvaguardia dello scranno e dei loro privilegi. Un governo privo di credibilità, sul piano internazionale inesistente e senza alcun potere contrattuale. La ignobile bugia della rivoluzione grillina oramai da tempo ha mostrato la corda e la propria fatiscente ed inutile arroganza di rappresentanza popolare.

Questo sarebbe il momento, in una vera Democrazia compiuta, di attuare riforme costituzionali vere, efficaci, veloci in previsione anche di altri tragici momenti di emergenza sanitaria, economica e sociale. Se fossimo un Paese degno della propria storia non dovremmo aver paura di agire, senza curarsi del favore elettorale, ma con il solo scopo di porre finalmente le basi per ristrutturare un’Italia che da almeno 30 anni non si regge in piedi, per le nefandezze e l’incapacità della propria classe dirigente, soprattutto politica. Inefficiente ed inadeguata. Lontana dalla realtà sociale e pronta sempre e solo a chiedere il voto per protrarre la propria sopravvivenza e mantenere la propria inutile sete di gestione del potere.

Oggi sono pochi gli esempi positivi che la classe dirigente politica può vantare e per l’esigua minoranza sono qualche governatore di Regione e qualche amministratore cittadino. Deputati e senatori inesistenti, che manifestano tutti i loro limiti e la loro impreparazione. Sia di questa derelitta ed agonizzante pseudo maggioranza di governicchio, sia di un’opposizione che non ha una vera e concreta proposta alternativa legata ad una strategia. Dobbiamo affidarci a qualche importante personalità che pure ci rimane, sperando che non si faccia accerchiare da qualche sciacallo a caccia di sopravvivenza mediatica e politica.

Credo noi non si abbia alternativa perché la debolezza del governo italiano è sconcertante. L’improvvisazione e la totale inadeguatezza è manifesta. Come possiamo realmente pensare di ripartire con misure economiche a singhiozzo, vincolate da una burocrazia interna delirante e mortificante, aggravata da una totale inesistenza di una direttiva che oggi dovrebbe essere se non risolutiva, quantomeno decisa, da parte della UE? Con quale credibilità questo governo può chiedere ancora sacrifici ad imprenditori, piccoli e medi, partite IVA, liberi professionisti, commercianti, adottando misure risibili e del tutto inadeguate?

Certo il Voto non servirebbe a molto e quindi occorrerebbe che almeno ci fosse un sussulto di dignità e si affrontassero seriamente riforme efficaci e già tragicamente tarde rispetto al nostro momento storico, politico e sociale. La Competenza deve essere alla base di ogni riforma. Il diritto di rappresentanza, quello potrà subire le necessarie riforme poi, ma così non è più possibile procedere.

Non mi sento rappresentato, da molto tempo, tanto meno protetto da uno Stato che ci ha abituato a temerlo e quindi ad aggirarlo là dove possibile. Certo non va bene, è profondamente sbagliato, ma quando l’alternativa è arrendersi alla prepotenza, all’aggressione fiscale e morale, si deve scegliere se alzare le mani oppure rimanere in piedi. La speranza è oramai scemata. Ora si agisca o non ci sarà più un motivo per sentirsi fieri di appartenere a questo Paese.

Matteo Pradella