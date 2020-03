Cina, riaperti i mercati di cani, gatti, serpenti, pipistrelli e scorpioni

Secondo Worldmeters, 786.907 casi di Coronavirus nel mondo, 37.840 morti e 165.932 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 164.266, davanti ai 101.739 dell’Italia, 87.956 della Spagna, 81.518 della Cina, 67.051 della Germania, 44.550 della Francia, 41.495 dell’Iran, 22.141 del Regno Unito, 15.922 della Svizzera, 11.899 del Belgio, 11.750 dei Paesi Bassi e 10.827 della Turchia. Come vittime l’Italia con 11.591 precede la Spagna con 7716, la Cina con 3305, gli Usa con 3170, la Francia con 3024, l’Iran con 2757, il Regno Unito con 1408.

Ma Burioni rilancia uno studio dell’Imperial College di Londra: “l’ICL stima le infezioni di Covid-19 in Italia al 28/3: 9,8% della popolazione, 5,9 milioni di casi. Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perché l’Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania?”. “In tutti i paesi, stimiamo che siano stati rilevati ordini di grandezza del numero delle infezioni inferiori rispetto alle infezioni vere”, sostengono i ricercatori. Un fatto, si legge ancora, “probabilmente dovuto alle infezioni lieve e asintomatiche nonché alla capacità limitata dei test”.

Secondo Speranza, le misure di contenimento saranno estese almeno fino a Pasqua.

Di Maio: “Nonostante gli Stati Uniti siano tra i Paesi più colpiti al mondo dal coronavirus, hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo”. “Questa notte il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Usa invieranno in Italia materiale sanitario per 100 milioni di dollari”.

Sarà operativa da oggi una struttura contro le fake news che sarà guidata dal direttore di Rai News, Antonio Di Bella. Ad annunciarlo l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, nel corso di Unomattina. “Questa struttura sarà in grado di sminare le fake news, anche di raccontarle”, ha spiegato Salini, rispondendo a una domanda sugli strumenti che la tv pubblica sta mettendo in campo per affrontare l’emergenza coronavirus. L’ad Rai ha aggiunto che si tratta di “uno strumento in grado di unire il paese e dare segnali positivi”.

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli sulla cassa integrazione: “entro Pasqua ci sarà il primo assegno”.

Trump parla con Putin per telefono di petrolio, coronavirus e Venezuela “dove la situazione è insostenibile”.

A New York utilizzati camion frigoriferi come obitori.

In Corea del Sud, un anno di carcere a chi viola la quarantena.

Il re di Thailandia si è isolato in Baviera con 40 concubine del suo harem.

Il parlamento ungherese dà ad Orbán i pieni poteri per combattere il Coronavirus.

Il Portogallo dà il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati clandestini per agevolare la lotta al Coronavirus.

Il Daily Mail documenta che in Cina hanno riaperto i mercati dove si vendono cani, gatti, serpenti, pipistrelli e scorpioni.

In Israele il Coronavirus si sta diffondendo nella comunità ultra-ortodossa.