Trump: “aiuteremo l’Italia anche finanziariamente”. Trump estende le misure di distanziamento al 30 aprile e avverte che il picco potrebbe arrivare in settimana.

Gallera: “dovremmo aver superato il picco in Lombardia”.

Conte in una intervista al País: “l’importante non è uscire dalla crisi ma farlo il prima possibile”.

Il provvedimento firmato domenica sera dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli prevede lo stanziamento di 400 milioni ai comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne avesse bisogno. Una quota pari all’80% del totale, per complessivi 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune. Il restante 20%, per complessivi 80 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale ponderata per la rispettiva popolazione.

L’Albania manda 30 medici e infermieri arrivati dall’Albania per prestare servizio a Bergamo e Brescia. Il primo ministro Edi Rama: “L’Italia è casa nostra, sono 30 anni che ci aiutate, è il minimo essere qui”, “ci avete accolti e adottati, combatteremo insieme”. Conte e tutta la politica ringraziano: “Non lo dimenticheremo”.

Thomas Schaefer, ministro delle Finanze dell’Assia, si è ucciso per lo stress da coronavirus, angosciato dalla prospettiva di non riuscire a soddisfare “le enormi aspettative della popolazione per gli aiuti”.

Lettera di Boris Johnson ai britannici: “andrà peggio”. E richiama 20.000 sanitari.

In India centinaia di migliaia di migranti interni in marcia verso la campagna dopo che sono partite le disposizioni sulla Quarantena dopo che si sono fermati i treni.

Il patriarca di Mosca Kirill accetta la quarantena, ma gli ortodossi più intransigenti lo accusano di cedimento alle “fobie dei senza Dio”.

Dopo aver soppresso una ricetta di Maduro per curare il Coronavirus, Twitter ha ora soppresso anche due Tweet di Bolsonaro contro la Quarantena.

150 lavoratori tunisini si sono messi in quarantena in fabbrica a produrre mascherine.

Petrolio ai minimi da 17 anni sotto ai 20 dollari al barile. Iniziano a chiudere raffinerie: Api a Ancona, Indian Oil Corp e Mangalore Refinery and Petrochemicals in India.

Il Coronavirus è arrivato nell’Isola di Pasqua. “In pericolo come mai nella nostra storia”.

Tre giorni dopo l’annuncio di essere stato contagiato dal coronavirus, è morto nell’ospedale di Nanterre, alle porte di Parigi, l’ex ministro francese Patrick Devedjian. Aveva 75 anni, e ricopriva la carica di presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine. Di origini armene, Devedjian è stato membro prima dell’Ump poi dei Republicains. La carica a ministro risale al 2008, quando l’allora presidente Nicolas Sarkozy gli affidò la responsabilità della gestione dell’emergenza finanziaria, carica che ricoprì per quasi due anni.

Secondo Worldmeters, 723.287 casi di Coronavirus nel mondo, 33.393 morti e 151.081 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 142,734, davanti ai 97.689 dell’Italia, 81.470 della Cina, 80.110 della Spagna, 62.435 della Germania, 40.174 della Francia, 38.039 dell’Iran, 19.522 del Regno Unito, 14.829 della Svizzera, 10.866 dei Paesi Bassi e 10.836 del Belgio. Come vittime l’Italia con 10.779 precede la Spagna con 6803, la Cina con 3304, l’Iran con 2640, la Francia con 2606, gli Stati Uniti con 2488 (oltre 1000 nello Stato di New York) e il Regno Unito con 1228. Nel mondo 4 persone su 10 sono chiuse in casa: su 7,79 miliardi di umani sulla Terra, 3,38 coinvolti nel blocco delle attività e nelle restrizioni di movimento.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 potrebbero iniziare il 23 luglio 2021. Annullata la Maratona di New York.

Il Papa chiede un cessate il fuoco globale.

Guaidó ha proposto in Venezuela un governo di emergenza senza Maduro. La Rosneft ha deciso di lasciare il Venezuela. Col crollo dei prezzi del petrolio, non vale più la pena di affrontare le sanzioni Usa. Ma secondo gli analisti Putin continuerà ad appoggiare Maduro in modo più discreto.

La Corea del Nord lancia due missili. Gli Houthi lanciano un missile su Riad.

Trump dice che il governo federale non pagherà per la sicurezza di Enrico e Meghan Markle, che hanno traslocato dal Canada a Los Angeles.