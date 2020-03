Ocse: “agire ora o conseguenze tragiche”

Al via la prima cabina di regia governo-opposizioni. Presenti il ministro dei Rapporti col Parlamento D’Incà, il ministro dell’Economia Gualtieri e i capigruppo di minoranza. D’Incà annuncia che Conte incontrerà le opposizioni.

Salvini: “Pazzesco. L’Europa si prende altri quindici giorni di tempo per decidere che fare, se, chi e come aiutare. In piena emergenza, con la gente che muore, ora di polmonite, domani magari di povertà”. “Altro che ‘unione’, questo è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il virus, poi ripensiamo all’Europa. E, se serve, salutiamo. Senza neanche ringraziare”, conclude.

Mariastella Gelmini: “a medio termine, cosa molto importante, l’Italia deve essere autonoma nella produzione delle mascherine, dei guanti in lattice, dei ventilatori polmonari, di tutta quella strumentazione che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane”.

Il rugby è il primo sport italiano a dichiarare chiusa la stagione senza assegnare lo scudetto. Sky non vuole pagare alla Lega Calcio la rata di maggio.

Sassoli: “basta miopia ed egoismo di alcuni governi”.

Ocse: “agire ora o conseguenze tragiche. Ogni mese di stop è un -2% di Pil”.

Boris Johnson positivo al Coronavirus. “Continuo a guidare il Paese”.

In Russia chiusi i ristoranti.

La riforma costituzionale che potrebbe permettere a Putin di restare presidente fino al 2036 divide i russi. Secondo un sondaggio del centro demoscopico Levada condotto dal 19 al 25 marzo su un campione di 1.624 persone di varie fasce di età in diverse regioni della Russia, il 48% degli intervistati è favorevole alla riforma mentre il 47% è contrario. La riforma di fatto elimina per Putin il limite di due mandati consecutivi da capo dello Stato, consentendo al leader del Cremlino di ricandidarsi alle presidenziali del 2024 e del 2030. Il 30% dei russi intervistati si è detto categoricamente contrario e il 17% si è detto abbastanza contrario. Il 23% ha invece dichiarato di essere fermamente a favore e il 25% di essere abbastanza a favore

Gantz eletto presidente della Knesset con i voti del Likud e il suo partito si spacca. L’ex capo di Stato maggiore si è fatto nominare capo del parlamento con il sostegno di Netanyahu. Lui appoggerà il primo ministro uscente in un governo di unità nazionale. Ma metà di “Blu e Bianco” non ci sta: la formazione nata da poco più di un anno va in frantumi.