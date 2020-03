VIENI AVANTI CRETINO. ALLE 18 PARLA CONTE. MA È IN BUONA COMPAGNIA

54 giorni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, oggi Giuseppi esce dalla sua bolla virtuale e va finalmente in Parlamento.

Aspettiamo la sua nuova predica da parroco di campagna sui nostri stili di vita che dovranno cambiare e su questa prova durissima che ci migliorerà. Ma siccome un cretino non va mai in giro da solo, sarà sempre guidato dal fido Casalino, il regista delle sua performance di mezzanotte su Facebook.

Però attenzione: Conte&Casalino non sono soli. Intorno a loro c’è una fiera di cretini. Tanti, validissimi, cretini.

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli che se la ride quando il ministro Boccia fa la gag con la mascherina swiffer che hanno tentato di rifilare agli ospedali lombardi.

Borrelli commissario a sua volta commissariato da Domenico Arcuri, che invece di fare ciò per cui è stato nominato, anziché’ lavorare si impalca a Cardinale e ci fa il suo patetico, penoso predicozzo: “Imploriamo gli italiani di rispettare le regole”. Oltre al virus, anche le implorazioni dei gand commis di Stato tocca sorbirci.

Poi ci sono quelli del Quirinale che a emergenza ormai scoppiata organizzano la visita del Presidente della Repubblica alla scuola multietnica “Cinese” per lottare contro il razzismo di chi chiedeva la quarantena per chi tornava dalla Cina, gli organizzano il concerto d’amicizia con il regime di Pechino, lo fanno andare Bari con cinquantamila persone dal Papa in compagnia del governatore della Puglia Emiliano, ma poi lo tengono lontano dalle Fosse Ardeatine e da qualsiasi luogo dove gli italiani stanno soffrendo. In corsia ospedaliera a Cremona o Piacenza i cretini non vanno: loro soffrono e s’offrono.

A seguire ci sono gli altri cretinI certificati. I campioni dell’antirazzismo come Zingaretti, che andava agli aperitivi sui Navigli a Milano per combattere contro l’isteria collettiva e se la rideva del piccolo coronavirus messo al confronto della ben più temibile influenza stagionale.

A Milano il segretario del Pd trovava quell’altro genio del sindaco Beppe Sala impegnato con i suoi creativi a montare la campagna #Milanonosiferma e a organizzare colazioni multietniche e antirazziste. Salvo oggi ammettere che “forse” ha sbagliato. Forse, perché il dubbio gli rimane. Un dubbio di un cretino, cazzo, è pur sempre un dubbio importante.

Per non esser da meno, anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si faceva fotografare al ristorante cinese con tutta la sua giunta e due settimane dopo in un altro ristorante con la moglie, anche lui al grido “Bergamo non ti fermare!”. “Ho sottovalutato”, sussurra oggi anche lui. Come si dice Cretino in bergamasco?

Negli stessi giorni Gianrico Carofiglio, il maître à penser del salotto di Lilli Gruber da dove ci dispensa sempre la stessa linea del pensiero politicamente corretto, ci faceva sapere da Twitter che “contro l’isteria collettiva” aveva “viaggiato in aereo fra persone serene e senza mascherine”, era “andato in metropolitana e tutti erano tranquilli”, aveva “preso parte a una tranquilla e affollata presentazione di un libro”, concludendo con un “Ci tenevo a farvelo sapere”. Un vero Cretino è un Cretino per Sempre. Infatti, una ventina di giorni dopo, lui fa un altro tweet proponendo la reclusione da 2 a 6 anni per chi non rispetta i provvedimenti delle Autorità finalizzati a contrastare la diffusione delle epidemie. Il cretino con le manette.

Insomma: alle 18 Giuseppi arriva alla Camera. Un cretino in affollata compagnia.