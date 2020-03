“QUESTO VIRUS E’ SOPRAVVALUTATO”

Per carità, qui non si vuole insegnare a nessuno a fare il Virologo. Però certi Guru lasciano senza parole.

Ilaria Capua, 27 Gennaio: “Mentre da un lato la contagiosità ci preoccupa, dall’altro ci conforta il fatto che il Coronavirus non ha mostrato finora caratteristiche di elevata letalità. Faccio un esempio: un conto sono 25 morti su 500 infetti, un altro sono 25 vittime su un milione di soggetti contagiati».

Ilaria Capua , 24 Febbraio: «Bisogna comportarsi come se fosse in arrivo una brutta influenza. Se si è ammalati di qualsiasi forma respiratoria è meglio non andare in giro. Le persone sono a rischio perché hanno avuto contatti con persone malate o sono state in luoghi affollati. Chi ritiene di essere ammalato dovrebbe stare a casa. Chi sta bene può continuare ad avere una vita normale».

E di nuovo, Ilaria Capua, 24 Febbraio: “Questo Virus è stato sopravvalutato”. Ieri, infine, la Capua ha affermato che le donne hanno maggiore resistenza al Virus, torneranno a lavorare prima. Ma a me alcuni medici hanno giurato che è una fesseria e che – ferma restando la maggiore capacità di resistenza e sopportazione delle donne al dolore in generale – si tratta di un’affermazione sbandierata più per inchinarsi al Politicamente Corretto che per affermare una verità scientificamente provata.

Giovanni Negri