Preoccupazione per i militari russi in Italia

Polemiche per i militari di Mosca acquartierati nella foresteria dell’esercito italiano, e per le immagini degli esperti in guerra batteriologica inviati da Putin col placet di Conte che studiano le mappe d’Italia. Nel governo e tra i militari italiani molti sono preoccupati.

E’ entrato in vigore da mezzanotte l’ultimo decreto, che prevede anche la chiusura delle frontiere italiane. Conte ne annuncia un altro ad aprile “da almeno 25 miliardi”.

Polemiche per il video del 2015 di Leonardo diffuso da Salvini e Meloni in cui si parla di manipolazione da parte dei cinesi di un virus che secondo gli esperti non è l’attuale Cironavirus.

Dopo Bertolaso positivo, Borrelli negativo.

Il Principe Carlo infettato dal Coronavirus.

Secondo l’Oms, 414.179 casi, 40.712 casi, 18.440 morti, 2202 nuovi morti. La progressione dei contagi continua lievemente a rallentare: da 961 a 885 nuovi casi in mano. Ma quella dei morti aumenta: da meno 5 a più a 480. In Italia 69.176 casi, 5249 nuovi casi (da 4789), 6077 morti, 743 nuovi morti (da 601). L’Italia resta seconda come casi, dietro agli 81.848 della Cina e davanti ai 51.914 casi degli Stati Uniti, 39.763 della Spagna, 31.554 della Germania, 24.811 dell’Iran, e 22.025 della Francia. Come morti prima davanti ai 3287 della Cina, ai 2696 della Cina e ai 1934 dell’Iran. Come nuovi casi in testa con 9750 (da 10.591) gli Usa. L’Italia è sorpassata al secondo posto dalla Spagna con 6584 (da 4517). Come nuovi morti l’Italia resta prima davanti ai 514 della Spagna (da 462), ai 240 della Francia (da 186), ai 202 degli Usa (da 169) e ai 122 dell’Iran (da 127). La Cina scende da 7 a 4.