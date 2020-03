IN ITALIA NO . NO E POI NO .

Un Capo del Governo che decreta l’Emergenza il 30 Gennaio e si presenta oggi 25 Marzo alle Camere dopo aver parlato al Paese a mezzanotte via Facebook, è qualcosa che forse in Bolivia si può accettare. In Italia No. Questo Governo se ne deve andare. Non può gestire alcuna emergenza, nè sanitaria, nè economica. Non è in grado di fare nulla, non ha uno straccio di idea e di proposta per la ricostruzione, non sa nè investire facendo debito nè tagliare sulla spesa pubblica parassitaria. Non sa fare nè può fare niente, salvo nominare un nuovo raccomandato come Commissario, uno più incapace ancora di chi lo ha nominato. Giuseppe Conte detto Giuseppi non è in grado, non è capace, è a Palazzo Chigi per caso e non per voto. In inglese si dice: Unfit to Lead. E se questo Governo non se ne va, la spinta sarà inevitabile: Roma non sa fare, faranno le Regioni. Basta con l’Inetto.

Giovanni Negri