IL MIRACOLO DI SAN DRAGHI

Oggi tutti a parlare di Mario Draghi, che sul Financial Times ha ricordato come durante le guerre e le emergenze nazionali si sia sempre ricorsi ad un aumento del debito pubblico, sottolineando come sia giusto che ciò avvenga anche nell’emergenza coronavirus.

“La perdita di reddito sostenuta dal settore privato – e qualsiasi debito accumulato per colmare il divario – deve alla fine essere assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci pubblici. Livelli di debito pubblico molto più elevati diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato”, scrive Draghi. “La domanda chiave non è se ma come lo Stato dovrebbe mettere a frutto il proprio bilancio”, “Dobbiamo innanzitutto proteggere le persone dalla perdita del lavoro”, e bisogna farlo “immediatamente, evitando ritardi burocratici”.

Può apparire singolare, ma sicuramente è una scelta se nel suo articolo Draghi non parla mai di Unione europea, ma solo di Stati e di Europa come continente.

Intanto, mentre l’Ue continua a discutere, ci sono già grandi Stati che si sono mossi nel senso indicato da Draghi.

Gli Stati Uniti, con un accordo tra Casa Bianca, repubblicani e democratici, hanno deciso un piano straordinario da 2.000 miliardi di dollari a supporto dell’economia nazionale. Assegni diretti a tutti gli americani, con una media di 1.200 dollari, più altri 500 euro per ogni bambino, a sostegno soprattutto dei ceti medio-bassi. Il pacchetto include anche un notevole impulso alle assicurazioni contro la disoccupazione, che consentirà ai lavoratori fermi – senza essere licenziati – di ricevere regolarmente i loro salari per almeno quattro mesi. 150 miliardi agli ospedali. 367 miliardi di prestiti alle piccole imprese. Altri 500 miliardi di dollari al Dipartimento del Tesoro, da utilizzare in parte per garantire un programma di prestiti della Federal Reserve per le piccole e medie imprese. Grazie all’effetto leva di questi provvedimenti, la Fed prevede di poter mobilitare 4.000 miliardi di dollari.

La Germania ha varato un piano da 1.100 miliardi di euro. Tra le misure, che superano i limiti costituzionali di qualsiasi deficit di bilancio, vi è un “fondo di stabilizzazione economica” che offre 400 miliardi di euro di garanzie per i debiti delle imprese, 100 miliardi di euro per prestiti o investimenti azionari nelle imprese e altri 100 miliardi di euro per sostenere la banca d’investimento statale KfW. Grazie alla sua potenza di fuoco di 357 miliardi di euro, poi, KfW sarà in grado di garantire in futuro prestiti per circa 822 miliardi di euro. Il governo federale offrirà alle piccole imprese fino a 50 miliardi di euro di sovvenzioni. Il pacchetto comprende anche 3,5 miliardi di euro di sostegno immediato al sistema sanitario, oltre a 55 miliardi di euro che possono essere utilizzati liberamente in caso di necessità per combattere la pandemia.

Nel Regno Unito il governo ha annunciato un pacchetto da 350 miliardi di sterline a sostegno del mondo produttivo. 330 miliardi di prestiti garantiti dal ministero del Tesoro e 20 di altri aiuti e tagli alle tasse. Per le piccole e medie imprese sono stati inizialmente approntati prestiti che vanno da 10.000 a 35.000 sterline. Nell’immediato il governo coprirà l’80% dei salari, fino a 2500 sterline mensili, di tutto il personale dipendente di tutte le aziende impossibilitate a funzionare. Ai lavoratori autonomi verrà garantito un introito equivalente alla retribuzione per malattia.

Quindi, mentre l’Unione europea sta ancora discutendo, la Germania ha già deciso per se stessa e ritiene che le sue misure andranno a beneficio anche dell’economia degli altri paesi. Dunque i tedeschi non sembra vedere il rischio di una situazione pauperistica e recessiva che alle loro frontiere, che non potrebbe non coinvolgerli.

E allora, se dalla riunione del Consiglio europeo di stasera non uscirà alcuna decisione innovativa, l’Italia come dovrà e potrà muoversi?

Invocare in un momento di grande difficoltà una persona di così alto prestigio come Draghi a capo di un nuovo governo è comprensibile. Però bisogna spiegare per fare cosa e in quale scenario. Cosa significherebbe per l’Italia applicare il metodo Draghi? E con chi? Questo è il dibattito da aprire quando viene invocato il nome di Draghi. Altrimenti tutto si riduce all’invocazione di San Draghi, il salvatore miracoloso. San Draghi può anche andare bene, ma qual è il miracolo da fare per l’Italia? Indicare il medico senza dire qual è la cura è un esercizio vuoto.