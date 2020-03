Il mondo del libro a un passo dal tracollo

E’ crisi nera per il mondo del libro a un passo dal tracollo. Saranno 18.600 i titoli in meno pubblicati nel 2020, 39,3 milioni le copie che non saranno stampate e 2.500 i titoli che non saranno tradotti. E il 61% degli editori sta programmando la cassa integrazione. L’emergenza coronavirus colpisce pesantemente anche l’editoria e il grido d’allarme arriva dai dati dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori che già nelle settimane scorse, prima dei decreti che hanno sospeso la libera circolazione dei cittadini, aveva segnalato un calo di vendite del 25% con punte del 50% e fatto presenti le conseguenze gravissime per la rete delle librerie, già in forte difficoltà, e dell’intero sistema.

Per il Coronavirus negli Usa piano da 2000 miliardi che fa salire le Borse asiatiche. Trump dice che “riaprirà” gli Stati Uniti entro Pasqua. Ma per l’Oms gli Usa rischiano di essere il prossimo epicentro del Coronavirus, dopo Cina e Italia.

La Cina invia in Italia un terzo team di medici.

Greta Thunberg dice di avere avuto il Coronavirus.

Le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021.

Conte introduce sanzioni con carcere fino a 5 anni e multa fino a 3000 euro per chi viola la quarantena e promette che riferirà in Parlamento ogni 15 giorni.

Secondo l’Oms, 372.757 casi, 39.827 nuovi casi, 16.231 morti, 1722 nuovi morti. Rallentamento lievissimo nella progressione: 961 nuovi casi e 5 morti in meno. In Italia 63.927 casi (superato l’1 per 1000), 4789 nuovi casi (da 5560), 6077 morti, 601 nuovi morti (da 649). Continua il lieve rallentamento. Resta però seconda come casi, dietro agli 81.747 della Cina e davanti ai 42.164 casi degli Stati Uniti, 33.089 della Spagna, 29.212 della Germania, 23.049 dell’Iran, e 19.615 della Francia. Come morti prima davanti ai 3283 della Cina, ai 2183 della Spagna e ai 1812 dell’Iran. Come nuovi casi continua l’esplosione degli Usa, con 10.591 casi. Segue l’Italia che precede di poco i 4517 della Spagna (da 3646), i 4438 della Germania (da 3311), 3794 della Francia (da 1525 della Francia), i 1411 dell’Iran (da 1028), i 1044 della Svizzera (da 894) e i 967 del Regno Unito (da 669). 146 in Cina (da 103). Come nuovi morti l’Italia resta prima davanti ai 462 della Spagna (da 394), ai 186 della Francia (da 112), ai 127 dell’Iran (da 129) e ai 69 degli Usa (da 201). La Cina scende da 9 a 7.

È morto a 92 anni Albert Uderzo, disegnatore di Asterix.