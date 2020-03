Mattarella: “uniti come nel dopoguerra”

Mattarella nell’anniversario delle Fosse Ardeatine: “uniti come nel dopoguerra”.

Per Borrelli, “epidemia più veloce della burocrazia”. E sostiene che i malati sarebbero 10 volte il dato ufficiale.

Secondo l’Oms, 332.930 casi, 40.788 nuovi casi, 14.510 morti, 1727 nuovi morti. In Italia 59.138 casi, 5560 nuovi casi, 5476 morti, 649 nuovi morti. Inizia un rallentamento, rispetto ai 6557 nuovi casi e ai 795 nuovi morti di ieri. Resta però seconda come casi, dietro agli 81.601 della Cina e ai 31.573 casi degli Stati Uniti, 28.572 della Spagna, 24.774 della Germania, 21.638 dell’Iran, 15.219 degli Usa e 15.821 della Francia. Come morti prima davanti ai 3276 della Cina, e ai 1720 della Spagna, che ha superato i 1685 dell’Iran. Come nuovi casi terrificante esplosione degli Usa, che con 16.354 più che raddoppiano. Segue l’Italia che precede i 3646 della Spagna (anch’essa in rallentamento rispetto ai 4946 di ieri), i 3311 della Germania (in lieve aumento rispetto ai 3140 di ieri), i 1525 della Francia (in calo da 1821), i 1028 dell’Iran (che invece è in aumento da 966) gli 894 della Svizzera (in netto calo rispetto a 1237) e i 669 del Regno Unito (anch’esso in netto calo da 1035). 103 in Cina (in aumento rispetto ali 82 di ieri). Come nuovi morti l’Italia resta prima davanti ai 394 della Spagna (in aumento rispetto a 324 della Spagna), ai 201 degli Usa (drammatica impennata rispetto a zero), ai 129 dell’Iran (da 123), e ai 112 della Francia (stabile). La Cina sale da 6 a 9. Secondo l’Oms a livello mondiale la pandemia sta accelerando.

C’è un nuovo modulo per l’autocertificazione (o autodichiarazione) che è stato diffuso nella serata di lunedì 23 marzo dal ministero dell’Interno. La novità principale è che nel modulo di autocertificazione (o autodichiarazione) è inclusa la motivazione di “assoluta urgenza” per gli spostamenti tra comuni diversi, che non sono più consentiti per motivi “di necessità”, come per esempio andare a fare la spesa. È stata anche esclusa l’opzione del “rientro nel proprio domicilio o residenza”, motivazione per cui non è più consentito spostarsi tra comuni.

È morta di Coronavirus Lucia Bosè.

È morto Alberto Arbasino.

In Cina l’Hubei rimuove le restrizioni dopo due mesi.

Oltre 20.000 casi, i due terzi degli Usa, sarebbero a New York. Anche la California dichiarata zona di disastro. Il Congresso blocca il piano di stimoli economici anti Coronavirus proposto da Trump. Wall Street crolla. Prevista una recessione del -2,4% in tre mesi: la peggiore nella storia degli Stati Uniti. Il Dow Jones ha bruciato tutti i guadagni dall’elezione di Trump. Anche Weinstein in carcere ha il Coronavirus.

Ma le Borse europee in ripresa: +4% Parigi; +5% Milano.

Shinzo Abe apre a un rinvio delle Olimpiadi. Il Canada annuncia che non invierà atleti.

Cuba blocca i movimenti dei cittadini e mette in quarantena 40.000 turisti.

Uno studio del Clinical Microbiology Reviews aveva previsto la possibilità del Coronavirus nel 2007.