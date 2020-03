i gruppo parlamentare. E poi? Di nuovo tutti a casa?

È necessario continuare a sostenere la petizione lanciata da La Marianna affinché il Parlamento si riunisca in sede permanente fino alla fine dell’emergenza, anche perché all’orizzonte si delinea la scelta di adottare il sistema sud-coreano, basato sul tracciamento via app di coloro che risultano positivi al tampone, risalendo a tutti i contatti che hanno avuto nei giorni precedenti.

L’aria è “Basta con questa storia della privacy. Avanti con il modello coreano”, come se la privacy non coincidesse con la nostra libertà.

Si comincia a raccontare che tanto l’app che traccia i nostri movimenti e risale all’indietro ai nostri contatti ci garantirebbe l’anonimato. E poi, si dice, basta starnazzare, visto che ogni giorno mettiamo i nostri dati in mano a Facebook, Amazon, Google e compagnia. E non vogliamo darli per combattere la pandemia, in difesa della salute pubblica?

E poi, si assicura, sarebbe una misura temporanea. Temporanea quanto? Uno-due anni almeno, cioè per il lungo tempo il cui il virus sarà tra noi e sarà necessario contenerlo, anche dopo la fine dell’emergenza. Bisogna stare molto attenti.

Come ha ammonito sul Financial Times lo storico israeliano Yuval Noah Harari, “Molte misure a breve termine prese in periodi di emergenza diventano poi permanenti. Questa è la natura stessa delle emergenze. Accelerano processi che in un periodo normale avrebbero richiesto anni”.

In che cosa consiste il metodo sud-coreano lo ha raccontato bene La Repubblica del 6 marzo sotto il titolo “Coronavirus, gli sms della Corea del Sud sulle tracce dei contagiati. Un Grande Fratello che spaventa più del virus”. L’articolo spiega che il governo “manda sms, in continuazione, dalla mattina alla sera. Un sovraccarico di informazioni sotto forma di avvisi di sms d’emergenza che oltrepassano ogni limite di privacy, includendo rivelazioni sulla vita privata delle persone infette. Un grande fratello malato e imbarazzante che sta spaventando ancora più del coronavirus”.

“Una donna di sessant’anni è appena risultata positiva” si legge in un sms. “Clicca sul link per vedere i luoghi che ha visitato prima di essere ricoverata in ospedale”. Chi lo fa viene reindirizzato al sito di un ufficio distrettuale che elenca gli spostamenti. Gli sms non forniscono un nome ma un numero di caso, il genere e la fascia di età del contagiato. Cercando online però le query correlate includono “dettagli personali”, “volto”, “foto”, “famiglia” o persino “adulterio”. E su Facebook le persone diventano il bersaglio di insulti più virali del virus. Lo stigma social ha superato la paura dell’epidemia.

Questa è la strada su cui il nostro governo si sta indirizzando. È una strada ad alto rischio per la democrazia e la nostra libertà. Non può essere lasciata gestire in solitudine a Giuseppi, fuori da ogni controllo, con la logistica affidata a Casalino e alla ministra grillina Paolo Pisano, delegata all’Innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, e sempre pronta a ringraziare Casaleggio per la consulenza.

È una situazione pericolosa. Ancor di più oggi è necessario che il Parlamento sia aperto e in seduta permanente, come chiede la nostra petizione, che ti invitiamo a firmare e diffondere.