DALLA UE ALLA MG

Gli evidenti contrordini sanitari dei governi europei – tutti, nessuno escluso – mettono in ombra il contrordine più clamoroso, quello destinato a pesare di più sulle nostre vite e le nostre società. Altro che Macron che convoca solennemente il primo turno elettorale e la sera stessa annulla il secondo, BoJo che impone provvedimenti impensabili dieci giorni fa, la Germania che comunica di avere 94 deceduti perchè la Merkel ha deciso di conteggiare solo i decessi da puro virus (per inciso: facessimo così in Italia saremmo convinti di vivere in uno dei momenti più salubri della storia patria). Ma tutto questo non è nulla, è davvero zero rispetto al vero, imponente Fatto che si è verificato in queste due settimane. A torto questo Fatto viene derubricato o archiviato dentro la tematica “L’Europa fa o non fa? L’Europa si muove o non si muove?”. Laddove il Fatto è un altro, ed è di straordinario impatto politico ed economico. In sintesi: l’Unione Europea è finita. Non c’è più. Come un castello di carta esposto alla tramontana è semplicemente scomparsa e non tornerà mai più ciò che abbiamo conosciuto come UE.

La Germania che in un pomeriggio sopprime Schengen e chiude le frontiere, la Von der Leyen che annuncia la sospensione del Patto di Stabilità, la Francia e l’Austria e altre dieci nazioni che blindano i confini, la BCE che annuncia possibili iniezioni finanziarie per 750 miliardi ribaltando ciò che aveva dichiarato la sua presidente 48 ore prima, la Merkel che impallina il Fiscal Compact e il dogma costituzionale tedesco del pareggio di bilancio ricorrendo a un deficit di 156 miliardi e persino un Mario Monti che si schiera a favore degli Eurobond dopo un’onorata carriera spesa a spiegarci che tutte tali misure erano semplicemente spregevoli, non stanno a dire che “forse la UE si muove”. Stanno a dire che la UE è, semplicemente, deceduta. Non sappiamo se per virus o per polmonite o complicanze, ma è deceduta. Alla prima vera emergenza, al primo vero stato di necessità, gli stati nazionali con le loro (maggiori o minori) democrazie sono tornati gli unici protagonisti, accantonando il protagonista-farsa. Non uno solo dei Sacri Principi sui quali si fondava la UE – Maastricht, Schengen, 3% deficit/pil, Fiscal Compact – è sopravvissuto. Al momento della verità, sottoposta a una sfida vera, un’Unione di carta – una sovrastruttura creata per far passare e imporre tre lustri di politica economica depressivi e pauperisti, è risultata semplicemente inutile, inservibile ai suoi principali azionisti.

E’ in questa cornice che le classi dirigenti tedesca e francese hanno cominciato a temere che i loro paesi possano presto sprofondare, essere circondati e contagiati da una nuova dimensione insieme sanitaria, sociale, economica e politica. Un continente che di fatto non si chiama più Unione Europea ma assomiglia tanto, proprio tanto, a una nuova e cupa Magna Grecia – che nulla ha a che fare con gli splendori ellenici nel Mediterraneo di qualche millennio fa e molto ha a che fare con gli assai più recenti orfanatrofi di Salonicco. La Germania, è evidente, non ama l’idea e non può permettersi di avere alle frontiere la peste, la povertà, la rivolta sociale. La Magna Grecia, per loro e a ragione, è l’incubo di Weimar. Ed ecco la svolta repentina.

Uno dopo l’altro, i Principi-Birilli della UE sono stati ribaltati. Ovviamente e ancora una volta senza consenso popolare, senza voto, senza democrazia. Così come furono istituiti – cullandosi nel folle sogno di una Democrazia senza Popolo – ora sono stati destituiti. Questa è la cornice con la quale dobbiamo fare i conti anche noi, forse i più fragili della Magna Grecia. Una cornice nella quale non muove nessuna UE, perché quella che abbiamo conosciuto non tornerà mai più. A muovere, poco importa con quale sigla, è la Germania. Che molto poco per amore e molto per forza, mette mano al portafoglio. Come? Quando? In cambio di che? Con quali tempi? Ecco, questo è il film tutto da capire. Non credo avremo purtroppo nulla di simile al programma senza limiti approntato dalla Fed e da Trump in Usa, né l’80% dello stipendio garantito da BoJo a ogni britannico. A noi, temo, toccherà altro. E bisognerà vedere cosa ci converrà, e cosa no.

Certo nel frattempo, almeno e per dirla con un mio amico inglese, “non c’è più quella cosa strana, quel Pareggio di Bilancio da mettere nelle Costituzioni che ci faceva seriamente pensare che a Bruxelles qualcuno avesse bisogno di un buon psichiatra”.

Giovanni Negri