CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL PARLAMENTO. DEPUTATI E SENATORI POSSONO IMPORLA , ECCO COME

Come se tutto fosse normale, mercoledì la Camera si riunirà per discutere alcune interrogazioni a risposta immediata e il Senato per comunicazioni della sua Presidente Casellati. La prevista comunicazione del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 26-27 marzo, che è stato annullato, è stata anch’essa annullata.

Quindi, mentre vige lo Stato di emergenza nazionale e il governo emette continui decreti amministrativi e ordinanze con grande impatto sulla vita economica e sociale del Paese, il Parlamento si muove in ordinaria amministrazione, riunendosi ogni due settimane, e non convoca il Presidente del Consiglio affinché riferisca su ciò che ha fatto, su cosa intende fare, in Italia e in Europa.

Nessuna comunicazione sul Fondo Salva Stati, di cui Conte parla con il Financial Times ma non in Parlamento. Nessun indirizzo al governo da parte di Camera e Senato, nessuna funzione di controllo, se non le interrogazioni a risposta immediata di mercoledì.

E si lascia che il Presidente del Consiglio si rivolga direttamente al Paese attraverso Facebook, annunciando chiusure di tutte le attività produttive non essenziali, senza che esista un decreto scritto e lasciando tutti nell’incertezza per quasi 24 ore. Una situazione incredibile, pericolosa, a cui è necessario porre immediatamente fine.

Deputati e senatori che non accettano che in una situazione così delicata il Parlamento sia emarginato, lasciando il Presidente del Consiglio fuori controllo, hanno un’arma da impugnare. Ed è bene che lo facciano subito.

L’articolo 62 della Costituzione stabilisce che “Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra”.

Chiediamo che venga immediatamente avviata la raccolta firme di almeno un terzo dei deputati e senatori per convocare in via straordinaria entrambe le Camere, con all’ordine del giorno la convocazione del Presidente del Consiglio per riferire sull’emergenza Coronavirus, il dibattito sulle comunicazioni, l’approvazione di mozioni di indirizzo al Governo e la deliberazione della seduta permanente di Camera e Senato per tutta la durata dello stato di emergenza.

La democrazia va presidiata, è inammissibile che il Presidente del Consiglio si muova come se avesse i pieni poteri, senza indirizzo e controllo. Il Parlamento è il luogo in cui il popolo è rappresentato ed è la massima Istituzione democratica prevista dalla nostra Costituzione.

Lo si faccia subito.

Intanto, continuiamo a firmare e a rilanciare la petizione lanciata da La Marianna

VOGLIAMO IL PARLAMENTO APERTO E IN SEDUTA PERMANENTE

change.org/riapriamoilParlamento