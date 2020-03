Cnn: “L’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono”

Secondo uno studio del New York Times, l’85% dei viaggiatori infettati dal Coronavirus hanno potuto viaggiare senza essere individuati.

Il Dpcm fa un elenco di attività essenziali che possono rimanere aperte contestato dai sindacati, secondo i quali ce ne sono troppe, e dalla Regione Lombardia. Per Gallera dimezzati i nuovi contagi in Lombardia. Calo delle Borse.

Bruno Vespa chiede “che fanno Medici Senza Frontiere?” due settimane dopo l’accordo tra Regione Lombardia e Ong e una settimana dopo lo spiegamento di Msf a Milano.

Secondo la Cnn, l’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono. Contraltare ai medici in arrivo da Cina, Russia e Cuba. La Ue dà l’ok agli incentivi dell’Italia per la produzione di mascherine. Il Cio si prende un mese prima di decidere sulle Olimpiadi di Tokyo.

La Repubblica Ceca manda all’Italia 110.000 mascherine delle proprie scorte, in sostituzione a quelle di origine cinese sequestrate nel corso di una indagine ancora in corso.

Angela Merkel in quarantena dopo l’incontro con un medico positivo.

Il parlamento spagnolo sta per votare l’estensione delle misure al 16 aprile. Morto di Coronavirus l’ex-presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.

La Grecia blocca la fuga di massa verso le isole.

23 morti e 90 feriti in un carcere colombiano nell’ammutinamento contro le misure per la pandemia trasformatosi in un tentativo di evasione di massa.

Trump mobilita la Guardia Nazionale. Trump ha parlato con Xi. Pompeo a Kabul.

Secondo l’Oms, 292.142 casi, 26.609 nuovi casi, 12.784 morti, 1.600 nuovi morti. In Italia 53.578 casi, 6.557 nuovi casi, 4.827 morti, 795 nuovi morti. Come casi seconda dietro agli 81.498 della Cina e ai 24.926 della Spagna, 21.463 della Germania, 20.610 dell’Iran, 15.219 degli Usa e 14.296 della Francia. Come morti prima davanti ai 3.267 della Cina, 1.556 dell’Iran e 1.326 della Spagna. Come nuovo casi prima davanti ai 4.946 della Spagna, 3.140 della Germania, 1.821 della Francia, 1.237 della Svizzera e 1.035 del Regno Unito. 82 in Cina e 0 negli Usa. Come nuovi morti prima davanti ai 324 della Spagna, 123 dell’Iran e 112 della Francia. 6 in Cina e 0 negli Usa. Primi due casi nella Striscia di Gaza.